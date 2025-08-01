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Главная Спорт На беременную жену экс-звезды НБА напала акула

На беременную жену экс-звезды НБА напала акула

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 10:35
Беременную жену баскетболиста Галлинари укусила акула
Элеонора Бой во время отдыха. Фото: instagram.com/leo_boiboi/

Жена экс‑игрока НБА Данило Галлинари получила открытую рану бедра в результате инцидента на пляже Пуэрто-Рико. Очевидцы описывают, что во время купания она получила укус морского животного, предположительно это была акула.

Рана соответствует характерному поведению хищника, сообщает El Nuevo Dia.

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Биологи министерства природных ресурсов обследовали повреждения и считают, что это мог быть именно укус акулы. В настоящее время изучаются образцы биоматериалов, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию. 

Элеонора Бой
Элеонора Бой с мужем и детьми. Фото: instagram.com/leo_boiboi/

Что известно о нападении на жену баскетболиста

Во время инцидента Данило Галлинари выступал в чемпионате Пуэрто-Рико. После события его жена, находящаяся в положении, была экстренно доставлена в медицинский центр в районе Рио-Пьедрас. Медики оценили ее состояние как стабильное.

Галлинари помогает ей морально и обеспечивает поддержку. Супругой баскетболиста является Элеонора Бой, известная итальянская телеведущая. Пара вместе планирует третьего ребенка. Врачи уже сообщили, что риска осложнения беременности после инцидента практически нет. 

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спорт Перу НБА Элеонора Бой Данило Галлинари нападение акулы
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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