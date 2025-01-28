Узбецький шахіст влаштував скандал но великому турнірі — що відомо

Узбекський шахіст Нодірбек Якуббоєв. Фото: instagram.com/uzchessofficial

На відомому шаховому турнірі у Вейк-ан-Зеї стався скандал. Причиною стала релігія.

Узбецький шахіст Нодірбек Якуббоєв мав зіграти проти представниці Індії Рамешбабу Вайшалі, але проігнорував один із важливих атрибутів поєдинку, повідомляють російські ЗМІ.

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Гра мала розпочатись рукостистканням. Але Якуббоєв від нього відмовився.

@imkawal 📷 Nodirbek Yakubboev refused to shake hands with Vaishali at Tata Steel Chess due to religious reasons. He had earlier shaken hands with Indian Player like Divya Deshmukh during 2023 📷 Anyways, Vaishali has defeated Nodirbek in the same game! 📷 ♬ original sound - Sidhu Moosewala - Sidhu Moosewala

Чому стався скандал

Вайшалі перед початком поєдинку простягнула руку Якуббоєву, але той проігнорував її наміри. Пізніше узбецький шахіст також відмовився від рукостискання з румункою Іриною Бульмагою.

Сам Якуббоєв пояснив свою поведінку релігійними причинами.

"При всій повазі до жінок та індійських шахістів хочу повідомити всім, що я не торкаюся інших жінок з релігійних міркувань", — зазначив він.

Якуббоєв програв у партії проти Вайшалі за 32 ходи.

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