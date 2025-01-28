Узбекский шахматист устроил скандал но крупном турнире — что известно

На крупном шахматном турнире возник скандал из-за религии
На известном шахматном турнире в Вейк-ан-Зее произошел скандал. Причиной стала религия.
Узбекский шахматист Нодирбек Якуббоев должен был сыграть против представительницы Индии Рамешбабу Вайшали, но проигнорировал один из важных атрибутов поединка, сообщают российские СМИ.
Игра должна была начаться рукопожатием. Но Якуббоев от него отказался.
@imkawal
📷 Nodirbek Yakubboev refused to shake hands with Vaishali at Tata Steel Chess due to religious reasons. He had earlier shaken hands with Indian Player like Divya Deshmukh during 2023 📷 Anyways, Vaishali has defeated Nodirbek in the same game! 📷♬ original sound - Sidhu Moosewala - Sidhu Moosewala
Почему произошел скандал
Вайшали перед началом поединка протянула руку Якуббоеву, но тот проигнорировал ее намерения. Позже узбекский шахматист также отказался от рукопожатия с румынкой Ириной Бульмагой.
Сам Якуббоев объяснил свое поведение религиозными причинами.
"При всем уважении к женщинам и индийским шахматистам хочу сообщить всем, что я не касаюсь других женщин по религиозным соображениям", — отметил он.
Якуббоев проиграл в партии против Вайшали за 32 хода.
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