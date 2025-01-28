Узбекский шахматист устроил скандал но крупном турнире — что известно

Узбекский шахматист Нодирбек Якуббоев. Фото: instagram.com/uzchessofficial

На известном шахматном турнире в Вейк-ан-Зее произошел скандал. Причиной стала религия.

Узбекский шахматист Нодирбек Якуббоев должен был сыграть против представительницы Индии Рамешбабу Вайшали, но проигнорировал один из важных атрибутов поединка, сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Игра должна была начаться рукопожатием. Но Якуббоев от него отказался.

@imkawal 📷 Nodirbek Yakubboev refused to shake hands with Vaishali at Tata Steel Chess due to religious reasons. He had earlier shaken hands with Indian Player like Divya Deshmukh during 2023 📷 Anyways, Vaishali has defeated Nodirbek in the same game! 📷 ♬ original sound - Sidhu Moosewala - Sidhu Moosewala

Почему произошел скандал

Вайшали перед началом поединка протянула руку Якуббоеву, но тот проигнорировал ее намерения. Позже узбекский шахматист также отказался от рукопожатия с румынкой Ириной Бульмагой.

Сам Якуббоев объяснил свое поведение религиозными причинами.

"При всем уважении к женщинам и индийским шахматистам хочу сообщить всем, что я не касаюсь других женщин по религиозным соображениям", — отметил он.

Якуббоев проиграл в партии против Вайшали за 32 хода.

Напомним, игрок итальянской "Ромы" Артем Довбик может переехать в Саудовскую Аравию.

Бывший капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук объяснил, почему не хочет возвращаться обратно.

Мадридский "Реал" нашел замену для украинца Андрея Лунина.

Украинский гимнаст проходит отбор в сборную Соединенных Штатов Америки.