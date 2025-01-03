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На війні проти РФ загинув багаторазовий чемпіон світу з карате

3 січня 2025 10:10
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Загинув чемпіон світу зі стильового карате Олександр Семенюк
Тренер та багаторазовий чемпіон світу з карате. Фото: instagram.com/sene_official27
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Україна втратила ще одного героїчного захисника, який став на оборону держави від російських агресорів. Він був відомим спортсменом, який залишив після себе величезну спадщину.

Під час виконання бойового завдання загинув спортсмен, тренер, багаторазовий чемпіон світу зі стильового карате Олександр Семенюк, повідомляє Департамент молоді та спорту Луцької міської Ради.

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В Українській федерації карате підкреслили, що Олександр Семенюк був відомий не лише своїми досягненнями на спортивній арені. Він також зробив величезний внесок у розвиток карате в Україні. 

Що говорять про Олександра Семенюка

Заслужений тренер України та засновник чернівецького клубу "Лідер" Олександр Пікулін:

"Олександр був не просто воїном. Для мене він уособлював цілу епоху українського карате — на яку я рівнявся, з якою змагався, і завдяки якій колись повірив у себе. Його шлях був прикладом для багатьох: шлях чесності, сили та гідності."

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський знайшов підсилення для команди серед молоді. 

Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі повернувся в Україну, де із сім'єю відсвяткував Новий рік.

Читачі популярного журналу The Ring визначили, хто може побити на ринзі Олександра Усика.

"Карпати" виграли в "Динамо" боротьбу за одного із найкращих захисників УПЛ. 

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Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

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