Загинув чемпіон світу зі стильового карате Олександр Семенюк

Тренер та багаторазовий чемпіон світу з карате. Фото: instagram.com/sene_official27

Україна втратила ще одного героїчного захисника, який став на оборону держави від російських агресорів. Він був відомим спортсменом, який залишив після себе величезну спадщину.

Під час виконання бойового завдання загинув спортсмен, тренер, багаторазовий чемпіон світу зі стильового карате Олександр Семенюк, повідомляє Департамент молоді та спорту Луцької міської Ради.

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В Українській федерації карате підкреслили, що Олександр Семенюк був відомий не лише своїми досягненнями на спортивній арені. Він також зробив величезний внесок у розвиток карате в Україні.

Що говорять про Олександра Семенюка

Заслужений тренер України та засновник чернівецького клубу "Лідер" Олександр Пікулін:

"Олександр був не просто воїном. Для мене він уособлював цілу епоху українського карате — на яку я рівнявся, з якою змагався, і завдяки якій колись повірив у себе. Його шлях був прикладом для багатьох: шлях чесності, сили та гідності."

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