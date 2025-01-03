Погиб чемпион мира по стилевому карате Александр Семенюк

Тренер и многократный чемпион мира по карате. Фото: instagram.com/sene_official27

Украина потеряла еще одного героического защитника, вставшего на оборону государства от российских агрессоров. Он был известным спортсменом, оставившим после себя огромное наследие.

Во время выполнения боевой задачи погиб спортсмен, тренер, многократный чемпион мира по стилевому карате Александр Семенюк, сообщает Департамент молодежи и спорта Луцкого городского совета.

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Что говорят об Александре Семенюке

Заслуженный тренер Украины и основатель черновицкого клуба "Лидер" Александр Пикулин:

"Александр был не просто воином. Для меня он олицетворял целую эпоху украинского карате — на которую я равнялся, с которой соперничал, и благодаря которой когда-то поверил в себя. Его путь был примером для многих: путь честности, силы и достоинства".

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