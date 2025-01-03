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На войне против РФ погиб многократный чемпион мира по карате

3 января 2025 10:10
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Погиб чемпион мира по стилевому карате Александр Семенюк
Тренер и многократный чемпион мира по карате. Фото: instagram.com/sene_official27
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Украина потеряла еще одного героического защитника, вставшего на оборону государства от российских агрессоров. Он был известным спортсменом, оставившим после себя огромное наследие.

Во время выполнения боевой задачи погиб спортсмен, тренер, многократный чемпион мира по стилевому карате Александр Семенюк, сообщает Департамент молодежи и спорта Луцкого городского совета.

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В Украинской федерации карате подчеркнули, что Александр Семенюк был известен не только своими достижениями на спортивной арене. Он также внес огромный вклад в развитие карате в Украине.

Что говорят об Александре Семенюке

Заслуженный тренер Украины и основатель черновицкого клуба "Лидер" Александр Пикулин:

"Александр был не просто воином. Для меня он олицетворял целую эпоху украинского карате — на которую я равнялся, с которой соперничал, и благодаря которой когда-то поверил в себя. Его путь был примером для многих: путь честности, силы и достоинства".

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский нашел усиление для команды среди молодежи.

Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри вернулся в Украину, где с семьей отпраздновал Новый год.

Читатели популярного журнала The Ring определили, кто может побить на ринге Александра Усика.

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