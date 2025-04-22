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На війні загинула глава однієї зі спортивних федерацій в Україні

22 квітня 2025 19:46
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
На війні загинула засновниця ТехноСпортивної Федерації
Анастасія Єфімова. Фото: facebook.com/sasha.sidletckaya
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

В зоні бойових дій в боях з росіянами загинула Анастасія Єфімова. Це відома активістка, волонтерка, захисниця України та спортивний функціонер.

Про це повідомила амбасадорка Українського культурного фонду Лілія Шевченко в Facebook.

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Анастасия Ефимова
Анастасія Єфімова. Фото: facebook.com/sergei.lugovik

На війні загинула відома особа з автоспорту

Загибла Єфімова була патріоткою, яка любила автомобілі. Саме тому вона заснувала Українську ТехноСпортивну Федерацію, яка була тісно пов'язана з автоспортом. До того ж вона викладала в одній із автошкіл.

На фронті загибла допомагала армії, організовувала гуманітарні ініціативи й допомагала в реалізації суспільних проєктів.

На війні Анастасія втратила чоловіка й потім сама виховувала двох дітей, поки не вирішила сама піти в ЗСУ й воювати, бо хотіла мститися за коханого.

Також Єфімова працювала в Асоціації народних волонтерів України та допомагала Муніципальній варті Києва.

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