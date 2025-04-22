На войне погибла основательница ТехноСпортивной Федерации

Анастасия Ефимова. Фото: facebook.com/sasha.sidletckaya

В зоне боевых действий в боях с россиянами погибла Анастасия Ефимова. Это известная активистка, волонтер, защитница Украины и спортивный функционер.

Об этом сообщила посол Украинского культурного фонда Лилия Шевченко в Facebook.

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На войне погибла известная личность из автоспорта

Погибшая Ефимова была патриоткой, которая любила автомобили. Именно поэтому она основала Украинскую ТехноСпортивную Федерацию, которая была тесно связана с автоспортом. К тому же она преподавала в одной из автошкол.

На фронте погибшая помогала армии, организовывала гуманитарные инициативы и помогала в реализации общественных проектов.

На войне Анастасия потеряла мужа и потом сама воспитывала двоих детей, пока не решила пойти в ВСУ и воевать, потому что хотела мстить за любимого.

Также Ефимова работала в Ассоциации народных волонтеров Украины и помогала Муниципальной страже Киева.

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