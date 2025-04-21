Погиб украинский регбист Игорь Власюк во время боя на Харьковщине

В боях с россиянами погиб известный украинский спортсмен
Боевые действия против российских войск продолжаются и из-за них гибнут герои Украины. Среди погибших также есть украинские спортсмены, которые пополняют перечень "Ангелов спорта".
Об очередной потере украинского спорта сообщила "Федерация Регби Львовщины".
Новая потеря для мира регби
По информации федерации, украинский регбист Игорь Власюк погиб 17 апреля в районе населенного пункта Шиповатое Купянского района Харьковской области во время выполнения боевого задания.
На войне Власюк имел звание сержант и был командиром орудия.
До полномасштабной войны Власюк играл за регбийный клуб "Батяры" из Львова. С начала полномасштабного вторжения России он пошел воевать добровольцем.
"Искренние соболезнования родителям, сестре и всем родным погибшего Героя. Пусть Господь дарует покой его душе, а память об Игоре будет жить вечно среди нас.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И ШАНА ГЕРОЮ!" — говорится в сообщении федерации.
Напомним, следующий Золотой мяч может получить игрок, которого прошлым летом хотели с доплатой обменять на Михаила Мудрика.
Украинский игрок "Челси" Михаил Мудрик может перейти в турецкий клуб.
Криштиану Роналду в свои 40 лет может вернуться в Англию, где его ждут топовые клубы.
Заслуженный тренер Мирон Маркевич признался, что думает о работе Сергея Реброва в сборной Украины.
Читайте Новини.LIVE!