Погиб украинский регбист Игорь Власюк во время боя на Харьковщине

Игорь Власюк. Фото: facebook.com/LvivRugby

Боевые действия против российских войск продолжаются и из-за них гибнут герои Украины. Среди погибших также есть украинские спортсмены, которые пополняют перечень "Ангелов спорта".

Об очередной потере украинского спорта сообщила "Федерация Регби Львовщины".

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Игорь Власюк. Фото: facebook.com/LvivRugby

Новая потеря для мира регби

По информации федерации, украинский регбист Игорь Власюк погиб 17 апреля в районе населенного пункта Шиповатое Купянского района Харьковской области во время выполнения боевого задания.

На войне Власюк имел звание сержант и был командиром орудия.

До полномасштабной войны Власюк играл за регбийный клуб "Батяры" из Львова. С начала полномасштабного вторжения России он пошел воевать добровольцем.

"Искренние соболезнования родителям, сестре и всем родным погибшего Героя. Пусть Господь дарует покой его душе, а память об Игоре будет жить вечно среди нас.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И ШАНА ГЕРОЮ!" — говорится в сообщении федерации.

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