Загинув український регбіст Ігор Власюк під час бою на Харківщині

Ігор Власюк. Фото: facebook.com/LvivRugby

Бойові дії проти російських військ продовжуються й через них гинуть герої України. Серед загиблих також є українські спортсмени, які поповнюють перелік "Янголів спорту".

Про чергову втрату українського спорту повідомили "Федерація Регбі Львівщини".

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Ігор Власюк. Фото: facebook.com/LvivRugby

Нова втрата для світу регбі

За інформацією федерації, український регбіст Ігор Власюк загинув 17 квітня в районі населеного пункту Шипувате Куп’янського району Харківської області під час виконання бойового завдання.

На війні Власюк мав звання сержант та був командиром гармати.

До повномасштабної війни Власюк грав за регбійний клуб "Батяри" зі Львова. З початку повномасштабного вторгнення Росії він пішов воювати добровольцем.

"Щирі співчуття батькам, сестрі та усім рідним загиблого Героя. Нехай Господь дарує спокій його душі, а памʼять про Ігора житиме вічно серед нас.

ВІЧНА ПАМʼЯТЬ І ШАНА ГЕРОЮ!" — йдеться в повідомленні федерації.

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