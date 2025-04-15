Відомий волонтер та спортсмен загинув після атаки дрона

Олег Сальников у мирному житті. Фото: Instagram

Молодий український волонтер та колишній спортсмен Олег Сальников став жертвою атаки російських окупантів. Колишній боєць ММА загинув унаслідок обстрілу Херсонської області.

Сальніков допомагав місцевим жителям, коли його автомобіль атакував дрон, повідомив на своєму Telegram-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Російська армія щодня обстрілює Херсон ракетами, артилерією та дронами. Унаслідок однієї з таких атак 12 квітня отримав поранення, які виявилися несумісними з життям, молодий волонтер фонду "Справжні" Олег Сальник. Він допомагав жителям міста в той момент, коли в автомобіль членів організації влучив російський дрон.

Спортсмен та волонтер Олег Сальников. Фото: скріншот Telegram

Що відомо про Сальникова

До початку повномасштабного вторгнення росіян Олег Сальников вів активний спосіб життя, захоплювався спортом. Він брав участь у регіональних чемпіонатах зі змішаних єдиноборств (ММА. — Ред.), часто здобував перемоги, вважався перспективним бійцем.

З кінця лютого 2022 року Сальников став волонтером і майже весь час присвячував допомозі іншим людям. Російський дрон влучив точно в автомобіль, у якому перебував молодий спортсмен. Він загинув на місці, ще двоє членів волонтерського фонду "Справжні" дістали поранення.

Олегу Сальникову назавжди залишилося 27 років.

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