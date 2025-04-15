Известный волонтер и спортсмен погиб после атаки дрона

Олег Сальников в мирной жизни. Фото: Instagram

Молодой украинский волонтер и бывший спортсмен Олег Сальников стал жертвой атаки российских оккупантов. Бывший боец ММА погиб в результате обстрела Херсонской области.

Сальников помогал жителям местным, когда его автомобиль атаковал дрон, сообщил на своем Telegram-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Российская армия ежедневно обстреливает Херсон ракетами, артиллерией и дронами. В результате одной из таких атак 12 апреля получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, молодой волонтер фонда "Справжні" Олег Сальник. Он помогал жителям города в тот момент, когда в автомобиль членов организации попал российский дрон.

Спортсмен и волонтер Олег Сальников. Фото: скриншот Telegram

Что известно о Сальникове

До начала полномасштабного вторжения россиян Олег Сальников вел активный образ жизни, увлекался спортом. Он участвовал в региональных чемпионатах по смешанным единоборствам (ММА — Ред.), часто одерживал победы, считался перспективным бойцом.

С конца февраля 2022 года Сальников стал волонтером и почти все время посвящал помощи другим людям. Российский дрон попал точно в автомобиль, в котором находился молодой спортсмен. Он погиб на месте, еще два члена волонтерского фонда "Справжні" получили ранения.

Олегу Сальникову навсегда осталось 27 лет.

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