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Известный спортсмен и волонтер погиб после удара дроном

15 апреля 2025 09:27
Иван Крутогоров - Редактор
Известный волонтер и спортсмен погиб после атаки дрона
Олег Сальников в мирной жизни. Фото: Instagram
Иван Крутогоров - Редактор

Молодой украинский волонтер и бывший спортсмен Олег Сальников стал жертвой атаки российских оккупантов. Бывший боец ММА погиб в результате обстрела Херсонской области.

Сальников помогал жителям местным, когда его автомобиль атаковал дрон, сообщил на своем Telegram-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Российская армия ежедневно обстреливает Херсон ракетами, артиллерией и дронами. В результате одной из таких атак 12 апреля получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, молодой волонтер фонда "Справжні" Олег Сальник. Он помогал жителям города в тот момент, когда в автомобиль членов организации попал российский дрон. 

Олег Сальников
Спортсмен и волонтер Олег Сальников. Фото: скриншот Telegram

Что известно о Сальникове 

До начала полномасштабного вторжения россиян Олег Сальников вел активный образ жизни, увлекался спортом. Он участвовал в региональных чемпионатах по смешанным единоборствам (ММА — Ред.), часто одерживал победы, считался перспективным бойцом. 

С конца февраля 2022 года Сальников стал волонтером и почти все время посвящал помощи другим людям. Российский дрон попал точно в автомобиль, в котором находился молодой спортсмен. Он погиб на месте, еще два члена волонтерского фонда "Справжні" получили ранения. 

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