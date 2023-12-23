На війні загинув відомий український суддя з боксу

Загиблий суддя Ельчин Мурадов. Фото: ФБУ

Під час бойових дій сім’я українського боксу зазнала великої втрати. Загинув суддя міжнародної категорії Ельчин Мурадов.

Про це повідомила пресслужба Федерації боксу України.

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За інформацією від ФБУ, Мурадов загинув у результаті удару російської артилерії.

Загиблий суддя з перших днів російського повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати Україну.

Зазначається, що загиблий був порядною людиною, яка допомагала розвивати бокс в Україні не лише як суддя.

"До війни він зробив дуже багато задля розвитку київського та українського боксу та, зокрема, для суддівства. Ми завжди будемо памʼятати про все, що зробила ця порядна та хороша людина.

Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині, друзям та близьким Ельчина!

Вічна памʼять та слава Герою, який загинув захищаючи нашу Батьківщину! Ніколи не забудемо!", — йдеться в повідомленні ФБУ.

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