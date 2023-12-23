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На войне погиб известный украинский судья по боксу

23 декабря 2023 11:28
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Агабекян Карен
редактор
На войне погиб известный украинский судья по боксу
Погибший судья Эльчин Мурадов. Фото: ФБУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Во время боевых действий семья украинского бокса понесла большую потерю. Погиб судья международной категории Эльчин Мурадов.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины.

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По информации ФБУ, Мурадов погиб в результате удара российской артиллерии.

Погибший судья с первых дней российского полномасштабного вторжения пошел добровольцем защищать Украину.

Отмечается, что погибший был порядочным человеком, который помогал развивать бокс в Украине не только как судья.

"До войны он сделал очень многое для развития киевского и украинского бокса и, в частности, для судейства. Мы всегда будем помнить обо всем, что сделал этот порядочный и хороший человек.

Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Эльчина!

Вечная память и слава Герою, который погиб, защищая нашу Родину! Никогда не забудем!" — говорится в сообщении ФБУ.

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