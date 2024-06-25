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Начо та Хоселу офіційно підтвердили відхід з Реала

25 червня 2024 14:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Начо Фернандес і Хоселу попрощалися з мадридським Реалом
Начо Фернандес у збірній Іспанії на Євро-2024 Фото: Reuters/Fabian Bimmer
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Капітан мадридського "Реала" Начо Фернандес офіційно попрощався з клубом та вболівальниками перед трансфером до іншого клубу. Досвідчений захисник присвятив своїй рідній команді теплі слова.

Фернандес став не єдиним гравцем, який залишає "Реал" цього літа, повідомляє Marca.

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Начо Фернандес провів у мадридському "Реалі" 24 роки. Він прийшов у клуб спортсменом-початківцем, а йде у званні капітана і переможця Ліги чемпіонів. Під час Євро-2024, де Начо захищає кольори збірної Іспанії, гравець офіційно попрощався із мадридськими вболівальниками.

Кадрові втрати "Реала"

Мадридський клуб хотів продовжити контракт із 34-річним ветераном, проте Начо вирушив завершувати кар'єру до Кувейту. Він підписав контракт із клубом "Аль-Кадісія".

Начо Фернандес
Досягнення Начо в "Реалі". Фото: instagram.com/realmadrid/

Начо адресував теплі слова на адресу всіх гравців, працівників та вболівальників "Реала". Він згадав, як прийшов до академії мадридців у 10 років. Футболіст запевнив, що здійснив усі свої дитячі мрії.

"Я прощаюся з вами після 24 років абсолютної відданості, пристрасті та ентузіазму. Я б хотів, щоб ви запам'ятали мене як кантерано, який віддав все для свого клубу. Дякую вам від щирого серця", — заявив Начо.

Хоселу пішов із Реалу
Хоселу із Кубком чемпіонів. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Також із "Реала" пішов 34-річний форвард Хоселу. Права на нього належать "Еспаньйолу", футболіст провів сезон у Мадриді на правах оренди. Він виступатиме у катарському клубі "Аль-Гарафа".

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