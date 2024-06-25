Начо Фернандес і Хоселу попрощалися з мадридським Реалом

Начо та Хоселу офіційно підтвердили відхід з Реала
Капітан мадридського "Реала" Начо Фернандес офіційно попрощався з клубом та вболівальниками перед трансфером до іншого клубу. Досвідчений захисник присвятив своїй рідній команді теплі слова.
Фернандес став не єдиним гравцем, який залишає "Реал" цього літа, повідомляє Marca.
Начо Фернандес провів у мадридському "Реалі" 24 роки. Він прийшов у клуб спортсменом-початківцем, а йде у званні капітана і переможця Ліги чемпіонів. Під час Євро-2024, де Начо захищає кольори збірної Іспанії, гравець офіційно попрощався із мадридськими вболівальниками.
Кадрові втрати "Реала"
Мадридський клуб хотів продовжити контракт із 34-річним ветераном, проте Начо вирушив завершувати кар'єру до Кувейту. Він підписав контракт із клубом "Аль-Кадісія".
Начо адресував теплі слова на адресу всіх гравців, працівників та вболівальників "Реала". Він згадав, як прийшов до академії мадридців у 10 років. Футболіст запевнив, що здійснив усі свої дитячі мрії.
"Я прощаюся з вами після 24 років абсолютної відданості, пристрасті та ентузіазму. Я б хотів, щоб ви запам'ятали мене як кантерано, який віддав все для свого клубу. Дякую вам від щирого серця", — заявив Начо.
Також із "Реала" пішов 34-річний форвард Хоселу. Права на нього належать "Еспаньйолу", футболіст провів сезон у Мадриді на правах оренди. Він виступатиме у катарському клубі "Аль-Гарафа".
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