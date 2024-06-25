Начо Фернандес и Хоселу попрощались с мадридским Реалом

Начо и Хоселу официально подтвердили уход из Реала
Капитан мадридского "Реала" Начо Фернандес официально попрощался с клубом и болельщиками перед трансфером в другой клуб. Опытный защитник посвятил своей родной команде теплые слова.
Фернандес стал не единственным игроком, который покидает "Реал" этим летом, сообщает Marca.
Начо Фернандес провел в мадридском "Реале" 24 года. Он пришел в клуб начинающим спортсменом, а уходит в звании капитана и победителя Лиги чемпионов. Во время Евро-2024, где Начо защищает цвета сборной Испании, игрок официально попрощался с мадридскими болельщиками.
Кадровые потери "Реала"
Мадридский клуб хотел продлить контракт с 34-летним ветераном, однако Начо отправился завершать карьеру в Кувейт. Он подписал контракт с клубом "Аль-Кадисия".
Начо адресовал теплые слова в адрес всех игроков, работников и болельщиков "Реала". Он вспомнил, как пришел в академию мадридцев в 10 лет. Футболист заверил, что исполнил все свои детские мечты.
"Я прощаюсь с вами после 24 лет абсолютной преданности, страсти и энтузиазма. Я бы хотел, чтобы вы запомнили меня как кантерано, который отдал все для своего клуба. Благодарю вас от всей души", — заявил Начо.
Также из "Реала" ушел 34-летний форвард Хоселу. Права на него принадлежат "Эспаньолу", футболист провел сезон в Мадриде на правах аренды. Он будет выступать в катарском клубе "Аль-Гарафа".
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