Начо Фернандес и Хоселу попрощались с мадридским Реалом

Начо Фернандес в сборной Испании на Евро-2024. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Капитан мадридского "Реала" Начо Фернандес официально попрощался с клубом и болельщиками перед трансфером в другой клуб. Опытный защитник посвятил своей родной команде теплые слова.

Фернандес стал не единственным игроком, который покидает "Реал" этим летом, сообщает Marca.

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Начо Фернандес провел в мадридском "Реале" 24 года. Он пришел в клуб начинающим спортсменом, а уходит в звании капитана и победителя Лиги чемпионов. Во время Евро-2024, где Начо защищает цвета сборной Испании, игрок официально попрощался с мадридскими болельщиками.

Кадровые потери "Реала"

Мадридский клуб хотел продлить контракт с 34-летним ветераном, однако Начо отправился завершать карьеру в Кувейт. Он подписал контракт с клубом "Аль-Кадисия".

Достижения Начо в "Реале". Фото: instagram.com/realmadrid/

Начо адресовал теплые слова в адрес всех игроков, работников и болельщиков "Реала". Он вспомнил, как пришел в академию мадридцев в 10 лет. Футболист заверил, что исполнил все свои детские мечты.

"Я прощаюсь с вами после 24 лет абсолютной преданности, страсти и энтузиазма. Я бы хотел, чтобы вы запомнили меня как кантерано, который отдал все для своего клуба. Благодарю вас от всей души", — заявил Начо.

Хоселу с Кубком чемпионов. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Также из "Реала" ушел 34-летний форвард Хоселу. Права на него принадлежат "Эспаньолу", футболист провел сезон в Мадриде на правах аренды. Он будет выступать в катарском клубе "Аль-Гарафа".

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