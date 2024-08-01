Сестри Кіченок поділилися думкою про план на 1/4 парного тенісного турніру Олімпіади

Надія та Людмила Кіченок під час поєдинку. Фото: Reuters/Edgar Su

Спортсменки Надія та Людмила Кіченок залишилися останніми представниками України у тенісі на Олімпійських іграх у Парижі. Вони зіграють у парному розряді у чвертьфіналі турніру.

Українки розповіли, як налаштовуються на матч проти суперниць з Іспанії, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Сестри Кіченок у рамках 1/8 жіночого парного турніру з тенісу перемогли четвертих сіяних спортсменок із США Даніель Коллінс та Дезіре Кравчик — 4:6, 6:4, 10:7. У чвертьфіналі турніру українки зустрінуться з восьмим сіяним дуетом Крістіною Букса та Сара Соррібес-Тормо з Іспанії.

Надія та Людмила Кіченок на корті. Фото: Reuters/Edgar Su

Як сестри Кіченок зіграють о 1/4

Людмила Кіченок розповіла, що чекала більшого від американських суперниць. Коллінз перед матчем парних змагань знялася з одиночного турніру. На думку українки, вона слабо подавала, що призводило до різкої зміни ритму гри.

Українська спортсменка назвала поєдинок 1/8 складним і зізналася, що разом із сестрою зробила помилки, яких необхідно уникнути у наступному етапі турніру. Сестри Кіченок вивчили манеру гри Букси та Соррібес-Тормо. Одна іспанка високо піднімає м'яч, друга завжди активно працює у сітки.

Українки розуміють, що на них чекає складне протистояння, але план на цю гру вже розроблено. Людмила та Надія Кіченок мріють здобути медалі на Олімпіаді в Парижі.

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