Сестры Киченок поделились мнением о плане на 1/4 парного теннисного турнира Олимпиады

Надежда и Людмила Киченок назвали план на теннисный четвертьфинал на ОИ-2024
Спортсменки Надежда и Людмила Киченок остались последними представителями Украины в теннисе на Олимпийских играх в Париже. Они сыграют в парном разряде в четвертьфинале турнира.
Украинки рассказали, как настраиваются на матч против соперниц из Испании, сообщает "Суспільне Спорт".
Сестры Киченок в рамках 1/8 женского парного турнира по теннису победили четвертых сеяных спортсменок из США Даниэль Коллинс и Дезире Кравчик — 4:6, 6:4, 10:7. В четвертьфинале турнира украинки встретятся с восьмым сеяным дуэтом Кристиной Букса и Сара Соррибес-Тормо из Испании.
Как сестры Киченок сыграют в 1/4
Людмила Киченок рассказала, что ожидала большего от американских соперниц. Коллинз перед матчем парных соревнований снялась с одиночного турнира. По мнению украинки, она слабо подавала, что приводило к резкой смене ритма игры.
Украинская спортсменка назвала поединок 1/8 сложным и призналась, что вместе с сестрой совершила ошибки, которых необходимо избежать в следующем этапе турнира. Сестры Киченок изучили манеру игры Буксы и Соррибес-Тормо. Одна испанка высоко поднимает мяч, вторая всегда активно работает у сетки.
Украинки понимают, что их ждет сложное противостояние, но план на эту игру уже разработан. Людмила и Надежда Киченок мечтают завоевать медали на Олимпиаде в Париже.
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