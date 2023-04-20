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Нагельсманн очолить "Челсі" після Лемпарда: опубліковано доказ

20 квітня 2023 19:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Нагельсманн очолить Челсі після Лемпарда — опубліковано доказ
Юліан Нагельсманн під час роботи у "Баварії". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Молодий німецький тренер Юліан Нагельсман стане новим наставником лондонського "Челсі". Офіційно про це буде оголошено наприкінці цього сезону.

Наречена німецького фахівця побічно підтвердила факт успішних переговорів із Тоддом Боулі, повідомляє Mirror.

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Німецький менеджер вже зустрічався із представниками "Челсі" кілька тижнів тому. У британській пресі оголосили, що саме Юліан Нагельсманн є фаворитом на посаду наставника лондонців. Його суперник Луїс Енріке відмовився від ідеї тренувати "Челсі" після розмови з Тоддом Боулі.

Юліан Нагельсманн
Юліан Нагельсманн за кермом автомобіля. Фото: REUTERS/Lukas Barth

Вибір "Челсі"

Нагельсманн розпочав цей сезон у мюнхенській "Баварії", але 35-річного тренера було звільнено на тлі незадовільних результатів у німецькій Бундеслізі попри перемоги мюнхенців у восьми поєдинках Ліги чемпіонів поспіль. Він не коментує чутки про переїзд на "Стемфорд Брідж".

Натомість наречена тренера Олена Вурценбергер активно спілкується із британськими журналістами. Вона заявила, що першого квітня вона мала взятись до роботи в німецькій автомобільній компанії BMW. Однак дівчина була змушена відмовитися від цієї роботи "через переїзд у найближчі місяці". Це дуже промовистий натяк на те, що Нагельсманн незабаром надовго залишить Німеччину.

До кінця сезону з "Челсі" продовжить працювати Френк Лемпард. У нього немає шансів стати постійним тренером лондонців через слабку гру команди та серію з кількох поразок поспіль.

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