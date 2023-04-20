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Нагельсманн возглавит "Челси" после Лэмпарда: опубликовано доказательство

20 апреля 2023 19:08
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Нагельсманн возглавит Челси после Лэмпарда — опубликовано доказательство
Юлиан Нагельсманн во время работы в "Баварии". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Молодой немецкий тренер Юлиан Нагельсманн станет новым наставником лондонского "Челси". Официально об этом будет объявлено в конце текущего сезона.

Невеста немецкого специалиста косвенно подтвердила факт успешных переговоров с Тоддом Боули, сообщает Mirror

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Немецкий менеджер уже встречался с представителями "Челси" несколько недель назад. В британской прессе объявили, что именно Юлиан Нагельсманн является фаворитом на пост наставника лондонцев. Его соперник Луис Энрике отказался от идеи тренировать "Челси" после разговора с Тоддом Боули.

Юлиан Нагельсманн
Юлиан Нагельсманн за рулем автомобиля. Фото: REUTERS/Lukas Barth

Выбор "Челси"

Нагельсманн начал этот сезон в мюнхенской "Баварии", но 35-летний тренер был уволен на фоне неудовлетворительных результатов в немецкой Бундеслиге несмотря на победу мюнхенцев в восьми поединках Лиги чемпионов подряд. Он не комментирует слухи о переезде на "Стэмфорд Бридж". 

Зато невеста тренера Лена Вурценбергер активно общается с британскими журналистами. Она заявила, что первого апреля она должна была приступить к работе в немецкой автомобильной компании BMW. Однако она была вынуждена отказаться от этой работы "из-за переезда в ближайшие месяцы". Это весьма красноречивый намек на то, что Нагельсманн скоро надолго покинет Германию. 

До конца сезона с "Челси" продолжит работать Фрэнк Лэмпард. У него нет шансов стать постоянным тренером лондонцев из-за слабой игры команды и серии из нескольких поражений подряд. 

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