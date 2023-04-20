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"У него нет техники": экс-тренер сборной Украины раскритиковал игру Мудрика в "Челси"

20 апреля 2023 17:11
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Экс-тренер сборной Украины раскритиковал игру Мудрика в Челси
Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик. Фото: Reuters/PETER NICHOLLS
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Бывший тренер киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Йожеф Сабо высказал достаточно скептическое мнение по поводу перспектив Михаила Мудрика в "Челси". В то же время эксперт надеется, что воспитанник "Шахтера" таки заиграет в Англии.

Об этом он рассказал в интервью FanDay.

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У АПЛ другой футбол

Экс-главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением на тему адаптации Михаила Мудрика в английской Премьер-лиге. Он, в частности, считает, что украинец перебрался в "Челси" только благодаря своей скорости.

"Мудрика купили только из-за его безумной скорости. Будем надеяться, что он заиграет. Но в Англии другой футбол, там ему просто не дают принять мяч, а если он принял, то двое игроков сразу страхуют и не дают простора. И все — Мудрика нет!

С "Брайтоном" он впервые отыграл полный матч, отдал результативную передачу, но больше ничего не показывает. Я надеюсь, что он придет к АПЛ, поймет, как надо играть, двигаться, открываться и вести себя на поле", — сказал Сабо.

Мудрик
Михаил Мудрик в матче против "Астон Виллы". Фото: Reuters/PETER CZIBORRA

Эксперт также убежден, что у Мудрика нет такой же техники, как у других игроков АПЛ, поэтому ему трудно действовать на узком пространстве.

"Следует признать, что Мудрик не имеет индивидуальных качеств, как фланговые полузащитники того же "Ман Сити". Они сразу получают мяч и уходят в обводку за счет своей техники. У Мудрика нет такой техники и ему не дают простора, поэтому у него ничего не выходит в "Челси", — добавил Йожев Йожефович.

В нынешнем сезоне Михаил Мудрик успел сыграть 12 поединков в футболке "Челси", в которых отдал две голевые передачи. 

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