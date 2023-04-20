Екстренер збірної України розкритикував гру Мудрика в Челсі

Півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: Reuters/PETER NICHOLLS

Колишній тренер київського "Динамо" та національної збірної України Йожеф Сабо висловив доволі скептичну думку щодо перспектив Михайла Мудрика в "Челсі". Водночас експерт сподівається, що вихованець "Шахтаря" таки заграє в Англії.

Про це Сабо розповів в інтерв'ю FanDay.

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В АПЛ інший футбол

Ексголовний тренер "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо поділився думкою щодо адаптації Михайла Мудрика в англійській Прем'єр-лізі. Він, зокрема, вважає, що українець перебрався в "Челсі" лише завдяки своїй швидкості.

"Мудрика купили тільки через його божевільну швидкість. Сподіватимемося, що він заграє. Але в Англії інший футбол, там йому просто не дають прийняти м'яч, а якщо він прийняв, то двоє гравців одразу страхують і не дають простору. І все — Мудрика немає!

З "Брайтоном" він уперше відіграв повний матч, віддав результативну передачу, але здебільшого нічого не показує. Я сподіваюся, що він притреться до АПЛ, зрозуміє, як треба грати, рухатися, відкриватися і поводитися на полі", — сказав Сабо.

Михайло Мудрик в матчі проти "Астон Вілли". Фото: Reuters/PETER CZIBORRA

Експерт також переконаний, що у Мудрика немає такої ж техніки, як в інших гравців АПЛ, тому йому важко діяти на вузькому просторі.

"Варто визнати, що Мудрик не має індивідуальних якостей, як флангові півзахисники того ж "Ман Сіті". Вони відразу отримують м'яч і йдуть в обведення за рахунок своєї техніки. У Мудрика немає такої техніки і йому не дають простору, тому у нього нічого не виходить у "Челсі", — додав Йожев Йожефович.

У поточному сезоні Михайло Мудрик зіграв 12 матчів у футболці "пенсіонерів", в яких віддав дві результативні передачі.

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