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Найближчим часом оголосять про відставку Максимова з Ворскли

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Дата публікації: 2 червня 2025 20:00
Юрій Максимов залишає Ворсклу після поразки у матчі з Кудрівкою
Юрій Максимов. Фото: poltava365.com

Перехідний матч проти "Кудрівки" став останнім для головного тренера полтавської "Ворскли" Юрія Максимова. Для Першої ліги команді доведеться шукати нового наставника.

Про це повідомив Telegram-канал "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, Максимов прийняв рішення покинути клуб незалежно від результату стикових матчів. Тому, якщо б команда зберегла місце в УПЛ, то тренер все-одно пішов би.

Зазначимо, що 56-річний фахівець вдруге прийшов у "Ворсклу" в жовтні 2024 року, але команда не змогла уникнути першого в своїй історії вильоту.

Під керівництвом Максимова "Ворскла" посіла 13-те місце в УПЛ сезону й тому потрапила в стикові матчі.

Додамо, що після болючої поразки від "Кудрівки" Максимов не з’явився на післяматчеву пресконференцію. Ймовірно, тренер дуже важко переживає поразку.

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футбол Полтава СК Полтава Перша ліга Юрій Максимов
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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