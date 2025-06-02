Юрий Максимов покидает Ворсклу после поражения в матче с Кудривкой

Юрий Максимов. Фото: poltava365.com

Переходной матч против "Кудривки" стал последним для главного тренера полтавской "Ворсклы" Юрия Максимова. Для Первой лиги команде придется искать нового наставника.

Об этом сообщил Telegram-канал "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте также:

Юрий Максимов. Фото: "Ворскла"

Полтава останется без Максимова

По информации источника, Максимов принял решение покинуть клуб вне зависимости от результата стыковых матчей. Поэтому, если бы команда сохранила место в УПЛ, то тренер все-равно ушел бы.

Отметим, что 56-летний специалист во второй раз пришел в "Ворсклу" в октябре 2024 года, но команда не смогла избежать первого в своей истории вылета.

Под руководством Максимова "Ворскла" заняла 13-е место в УПЛ сезона и поэтому попала в стыковые матчи.

Добавим, что после болезненного поражения от "Кудривки" Максимов не явился на послематчевую пресс-конференцию. Вероятно, тренер очень тяжело переживает поражение.

Напомним, украинская саблистка Ольга Харлан, которая работает в СБУ, отреагировала на удар службы по России.

Наставник миланского "Интера" Симоне Индзаги вскоре может стать самым высокооплачиваемым тренером.

Гонку за "Золотой мяч-2025" может выиграть неожиданный кандидат.

Луганскую "Зарю" возглавит известный сербский тренер.