Юрий Максимов покидает Ворсклу после поражения в матче с Кудривкой

В ближайшее время объявят об отставке Максимова из Ворсклы
Переходной матч против "Кудривки" стал последним для главного тренера полтавской "Ворсклы" Юрия Максимова. Для Первой лиги команде придется искать нового наставника.
Об этом сообщил Telegram-канал "ТаТоТаке".
Полтава останется без Максимова
По информации источника, Максимов принял решение покинуть клуб вне зависимости от результата стыковых матчей. Поэтому, если бы команда сохранила место в УПЛ, то тренер все-равно ушел бы.
Отметим, что 56-летний специалист во второй раз пришел в "Ворсклу" в октябре 2024 года, но команда не смогла избежать первого в своей истории вылета.
Под руководством Максимова "Ворскла" заняла 13-е место в УПЛ сезона и поэтому попала в стыковые матчи.
Добавим, что после болезненного поражения от "Кудривки" Максимов не явился на послематчевую пресс-конференцию. Вероятно, тренер очень тяжело переживает поражение.
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