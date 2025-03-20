Мікела Демайтер: як хокеїстка стала зіркою OnlyFans

Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

В Канаді є не лише чудові чоловіки-хокеїсти, але дівчата там теж грають на хорошому рівні. Однією з них могла бути Мікела Демайтер.

Однак, виявилось, що на OnlyFans можна заробити набагато більше ніж за професійну кар’єру в хокеї, повідомив портал Новини.LIVE.

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Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Саме OnlyFans зробив Мікелу популярною, а не хокей, де вона грала на позиції воротаря. При цьому, вона популярна й в Instagram, де у неї 3,2 млн фоловерів.

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Колишня хокеїстка Bluewater Hawks з Онтаріо показала своє потужне тіло та великі груди, які прикриває лише купальник.

Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

В інші публікації дівчина з’явилась в синій сукні, але вона була короткою й тому глядачі знову бачили її потужні ноги та бюст.

Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Цікаво, що настільки потужні ноги дівчина має якраз завдяки своїй професійній кар’єрі в хокеї.

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