Микела Демайтер: как хоккеистка стала звездой OnlyFans

Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

В Канаде есть не только замечательные мужчины-хоккеисты, но девушки там тоже играют на хорошем уровне. Одной из них могла быть Микела Демайтер.

Однако, оказалось, что на OnlyFans можно заработать гораздо больше чем за профессиональную карьеру в хоккее, сообщил портал Новини.LIVE.

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Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Именно OnlyFans сделал Микелу популярной, а не хоккей, где она играла на позиции вратаря. При этом, она популярна и в Instagram, где у нее 3,2 млн фолловеров.

Самая горячая хоккеистка в мире

Бывшая хоккеистка Bluewater Hawks из Онтарио показала свое мощное тело и большую грудь, которую прикрывает только купальник.

Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

В другие публикации девушка появилась в синем платье, но оно было коротким и поэтому зрители снова видели ее мощные ноги и бюст.

Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Интересно, что столь мощные ноги девушка имеет как раз благодаря своей профессиональной карьере в хоккее.

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