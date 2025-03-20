Микела Демайтер: как хоккеистка стала звездой OnlyFans

Самая горячая хоккеистка в мире показала свои пышные формы
В Канаде есть не только замечательные мужчины-хоккеисты, но девушки там тоже играют на хорошем уровне. Одной из них могла быть Микела Демайтер.
Однако, оказалось, что на OnlyFans можно заработать гораздо больше чем за профессиональную карьеру в хоккее, сообщил портал Новини.LIVE.
Именно OnlyFans сделал Микелу популярной, а не хоккей, где она играла на позиции вратаря. При этом, она популярна и в Instagram, где у нее 3,2 млн фолловеров.
Самая горячая хоккеистка в мире
Бывшая хоккеистка Bluewater Hawks из Онтарио показала свое мощное тело и большую грудь, которую прикрывает только купальник.
В другие публикации девушка появилась в синем платье, но оно было коротким и поэтому зрители снова видели ее мощные ноги и бюст.
Интересно, что столь мощные ноги девушка имеет как раз благодаря своей профессиональной карьере в хоккее.
Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил, сыграет ли против Бельгии форвард Артем Довбик.
Сборная Украины 20 марта сыграет матч Лиги наций против Бельгии.
В "Ливерпуле" хотят заменить Салаха и Ван Дейка новыми футболистами.
Португальская 40-летняя легенда Криштиану Роналду планирует вернуться из Саудовской Аравии в европейский чемпионат.
Читайте Новини.LIVE!