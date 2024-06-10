Бущан розповів про головну користь від Циганкова у збірній України

Найкращий у збірній України — Бущан назвав головну сильну рису у грі Циганкова
Голкіпер київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан оцінив гру Віктора Циганкова у національній команді. Воротар назвав саму для "синьо-жовтих" цінну якість півзахисника.
Бущан прокоментував ігровий рівень Циганкова в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна".
Збірна України готується до третього товариського матчу, який команда Сергія Реброва проведе напередодні Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" стане Молдова. Незадовго до контрольного спарингу голкіпер Георгій Бущан назвав прізвище одного із найкорисніших футболістів збірної України.
Кого Бущан похвалив у команді
Голкіпер збірної України вважає одним із найважливіших гравців "синьо-жовтих" свого колишнього партнера з "Динамо" Віктора Циганкова. Півзахисник навіть має специфічне прізвисько у збірній України.
Циганкова називають "годувальником" у національній команді. Ця історія тягнеться ще з тих часів, коли Віктор виступав у київському "Динамо". У кожному сезоні він не лише забивав голи, а й робив багато результативних передач. Бущан заявив, що Циганков досі усміхається, коли його так називають.
У сезоні 2023/2024 Циганков провів за іспанську "Жирону" 34 матчі у всіх турнірах. Він забив 8 голів та зробив 7 результативних передач.
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