Бущан розповів про головну користь від Циганкова у збірній України

Георгій Бущан під час матчу. Фото: instagram.com/georgiybuschan/

Голкіпер київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан оцінив гру Віктора Циганкова у національній команді. Воротар назвав саму для "синьо-жовтих" цінну якість півзахисника.

Бущан прокоментував ігровий рівень Циганкова в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна".

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Збірна України готується до третього товариського матчу, який команда Сергія Реброва проведе напередодні Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" стане Молдова. Незадовго до контрольного спарингу голкіпер Георгій Бущан назвав прізвище одного із найкорисніших футболістів збірної України.

Віктор Циганков, Ілля Забарний і Тарас Степаненко. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Кого Бущан похвалив у команді

Голкіпер збірної України вважає одним із найважливіших гравців "синьо-жовтих" свого колишнього партнера з "Динамо" Віктора Циганкова. Півзахисник навіть має специфічне прізвисько у збірній України.

Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Циганкова називають "годувальником" у національній команді. Ця історія тягнеться ще з тих часів, коли Віктор виступав у київському "Динамо". У кожному сезоні він не лише забивав голи, а й робив багато результативних передач. Бущан заявив, що Циганков досі усміхається, коли його так називають.

У сезоні 2023/2024 Циганков провів за іспанську "Жирону" 34 матчі у всіх турнірах. Він забив 8 голів та зробив 7 результативних передач.

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