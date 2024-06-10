Бущан рассказал о главной пользе Цыганкова в сборной Украины

Лучший в сборной Украины — Бущан назвал главную сильную сторону в игре Цыганкова
Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан оценил игру Виктора Цыганкова в национальной команде. Вратарь назвал самое для "сине-желтых" ценное качество полузащитника.
Бущан прокомментировал игровой уровень Цыганкова в интервью YouTube-каналу "Взбірна".
Сборная Украины готовится к третьему товарищескому матчу, который команда Сергея Реброва проведет накануне Евро-2024. Соперником "сине-желтых" станет Молдова. Незадолго до контрольного спарринга голкипер Георгий Бущан назвал фамилию одного из самых полезных футболистов сборной Украины.
Кого Бущан похвалил в команде
Голкипер сборной Украины считает одним из важнейших игроков "сине-желтых" своего бывшего партнера по "Динамо" Виктора Цыганкова. У полузащитника даже есть специфическое прозвище в сборной Украины.
Цыганкова называют "кормильцем" в национальной команде. Эта история тянется еще с тех времен, когда Виктор выступал в киевском "Динамо". В каждом сезоне он не только забивал голы, но и делал много результативных передач. Бущан заявил, что Цыганков до сих пор улыбается, когда его так называют.
В сезоне 2023/2024 Цыганков провел за испанскую "Жирону" 34 матча во всех турнирах. Он забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.
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