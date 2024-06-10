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Лучший в сборной Украины — Бущан назвал главную сильную сторону в игре Цыганкова

10 июня 2024 15:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бущан рассказал о главной пользе Цыганкова в сборной Украины
Георгий Бущан во время матча. Фото: instagram.com/georgiybuschan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан оценил игру Виктора Цыганкова в национальной команде. Вратарь назвал самое для "сине-желтых" ценное качество полузащитника. 

Бущан прокомментировал игровой уровень Цыганкова в интервью YouTube-каналу "Взбірна". 

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Сборная Украины готовится к третьему товарищескому матчу, который команда Сергея Реброва проведет накануне Евро-2024. Соперником "сине-желтых" станет Молдова. Незадолго до контрольного спарринга голкипер Георгий Бущан назвал фамилию одного из самых полезных футболистов сборной Украины. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков, Илья Забарный и Тарас Степаненко. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Кого Бущан похвалил в команде 

Голкипер сборной Украины считает одним из важнейших игроков "сине-желтых" своего бывшего партнера по "Динамо" Виктора Цыганкова. У полузащитника даже есть специфическое прозвище в сборной Украины. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков во время тренировки. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Цыганкова называют "кормильцем" в национальной команде. Эта история тянется еще с тех времен, когда Виктор выступал в киевском "Динамо". В каждом сезоне он не только забивал голы, но и делал много результативных передач. Бущан заявил, что Цыганков до сих пор улыбается, когда его так называют. 

В сезоне 2023/2024 Цыганков провел за испанскую "Жирону" 34 матча во всех турнирах. Он забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. 

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футбол
Сборная Украины по футболу
спорт
Георгий Бущан
Виктор Цыганков

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