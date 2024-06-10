Бущан рассказал о главной пользе Цыганкова в сборной Украины

Георгий Бущан во время матча. Фото: instagram.com/georgiybuschan/

Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан оценил игру Виктора Цыганкова в национальной команде. Вратарь назвал самое для "сине-желтых" ценное качество полузащитника.

Бущан прокомментировал игровой уровень Цыганкова в интервью YouTube-каналу "Взбірна".

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Виктор Цыганков, Илья Забарный и Тарас Степаненко. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Кого Бущан похвалил в команде

Голкипер сборной Украины считает одним из важнейших игроков "сине-желтых" своего бывшего партнера по "Динамо" Виктора Цыганкова. У полузащитника даже есть специфическое прозвище в сборной Украины.

Виктор Цыганков во время тренировки. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Цыганкова называют "кормильцем" в национальной команде. Эта история тянется еще с тех времен, когда Виктор выступал в киевском "Динамо". В каждом сезоне он не только забивал голы, но и делал много результативных передач. Бущан заявил, что Цыганков до сих пор улыбается, когда его так называют.

В сезоне 2023/2024 Цыганков провел за испанскую "Жирону" 34 матча во всех турнирах. Он забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

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