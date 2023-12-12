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Найкращу футбольну арбітриню України відсторонено від роботи за грубу помилку

12 грудня 2023 11:24
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Агабекян Карен
редактор
Найкращу футбольну арбітриню України відсторонено від роботи за грубу помилку
Катерина Монзуль. Фото: УПЛ
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Агабекян Карен
редактор

Комітет арбітрів Української асоціації футболу вирішив усунути суддів, які припустилися грубої помилки в матчі 17-го туру УПЛ між "Шахтарем" та "Вересом". Покарають головного суддю та арбітра ВАР.

Відсторонено Катерину Монзуль та Віталія Романова, повідомили в УАФ.

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Скандальний епізод стався на 49-й хвилині. Монзуль призначила пенальті у ворота "Вереса" за гру рукою, якої не було. Романов на відеоповторі мав побачити відсутність гри рукою, але він підтвердив неправомірну гру.

"Гравець ФК "Шахтар" завдає удару по м'ячу, який влучив в ноги захисника ФК "Верес", а потім відскакує в його тіло/руку. Дії настільки ненавмисні, що їх слід розцінювати тільки як не покарання, а арбітр ВАР не виправляє її рішення, не кличе її на перегляд для проведення належної перевірки. Невірні рішення з боку обох арбітрів", — йдеться у поясненні.

При цьому в комітеті вважають правомірним рішення призначити вільний удар і не зараховувати голу після пенальті у ворота "Вереса". Гравець "гірників" під час виконання пенальті забіг у штрафний майданчик до моменту удару.

В УАФ повідомили, що обох арбітрів тимчасово відсторонено від роботи. На який термін поки що невідомо.

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