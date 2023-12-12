Найкращу футбольну арбітриню України відсторонено від роботи за грубу помилку

Катерина Монзуль. Фото: УПЛ

Комітет арбітрів Української асоціації футболу вирішив усунути суддів, які припустилися грубої помилки в матчі 17-го туру УПЛ між "Шахтарем" та "Вересом". Покарають головного суддю та арбітра ВАР.

Відсторонено Катерину Монзуль та Віталія Романова, повідомили в УАФ.

Читайте також:

За що покарали найкращу суддю України

Скандальний епізод стався на 49-й хвилині. Монзуль призначила пенальті у ворота "Вереса" за гру рукою, якої не було. Романов на відеоповторі мав побачити відсутність гри рукою, але він підтвердив неправомірну гру.

"Гравець ФК "Шахтар" завдає удару по м'ячу, який влучив в ноги захисника ФК "Верес", а потім відскакує в його тіло/руку. Дії настільки ненавмисні, що їх слід розцінювати тільки як не покарання, а арбітр ВАР не виправляє її рішення, не кличе її на перегляд для проведення належної перевірки. Невірні рішення з боку обох арбітрів", — йдеться у поясненні.

При цьому в комітеті вважають правомірним рішення призначити вільний удар і не зараховувати голу після пенальті у ворота "Вереса". Гравець "гірників" під час виконання пенальті забіг у штрафний майданчик до моменту удару.

В УАФ повідомили, що обох арбітрів тимчасово відсторонено від роботи. На який термін поки що невідомо.

Нагадаємо, Український клуб запропонував солідну суму за Пихальонка.

Віталій Миколенко розповів, що йому раніше заважало грати, як зараз.

Гвардіола назвав "Жирону" першою командою Каталонії.

"Динамо" готує трансфер зірки "Дніпра-1".