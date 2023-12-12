Лучший футбольный арбитр Украины отстранена от работы за грубейшую ошибку

Катерина Монзуль. Фото: УПЛ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола решил отстранить судей, допустивших грубую ошибку в матче 17-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Вересом". Накажут главного судью и арбитра ВАР.

Отстранены Катерина Монзуль и Виталий Романов, сообщили в УАФ.

Читайте также:

За что наказали лучшую судью Украины

Скандальный эпизод случился на 49 минуте. Монзуль назначила пенальти у ворота "Вереса" за игру рукой, которой не было. Романов на видеоповторе должен был увидеть отсутствие игры рукой, но он подтвердил неправомерную игру.

"Игрок ФК "Шахтер" наносит удар по мячу, который попадает в ноги защитника ФК "Верес", а затем отскакивает в его тело/руку. Действия настолько неумышленны, что их следует расценивать только как не подлежащие наказанию. Арбитр Катерина Монзуль неправильно назначает пенальти, а арбитр ВАР не исправляет ее решение, не зовет ее на просмотр для проведения надлежащей проверки. Неверные решения со стороны обоих арбитров", — говорится в объяснении.

При этом в комитете считают правомерным решение назначить свободный удар и не засчитывать гол после пенальти в ворота "Вереса". Игрок "горняков" во время выполнения пенальти забежал в штрафную до момента удара.

В УАФ сообщили, что оба арбитра временно отстранены от работы. На какой срок пока неизвестно.

Напомним, Украинский клуб предложил солидную сумму за Пихаленка.

Виталий Миколенко рассказал, что ему раньше мешало играть, как сейчас.

Гвардиола назвал "Жирону" первой командой Каталонии.

"Динамо" готовит трансфер звезды "Днепра-1".