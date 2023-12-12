Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лучший футбольный арбитр Украины отстранена от работы за грубейшую ошибку arrow

Лучший футбольный арбитр Украины отстранена от работы за грубейшую ошибку

12 декабря 2023 11:24
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Лучший футбольный арбитр Украины отстранена от работы за грубейшую ошибку
Катерина Монзуль. Фото: УПЛ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола решил отстранить судей, допустивших грубую ошибку в матче 17-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Вересом". Накажут главного судью и арбитра ВАР.

Отстранены Катерина Монзуль и Виталий Романов, сообщили в УАФ.

Читайте также:

За что наказали лучшую судью Украины

Скандальный эпизод случился на 49 минуте. Монзуль назначила пенальти у ворота "Вереса" за игру рукой, которой не было. Романов на видеоповторе должен был увидеть отсутствие игры рукой, но он подтвердил неправомерную игру.

"Игрок ФК "Шахтер" наносит удар по мячу, который попадает в ноги защитника ФК "Верес", а затем отскакивает в его тело/руку. Действия настолько неумышленны, что их следует расценивать только как не подлежащие наказанию. Арбитр Катерина Монзуль неправильно назначает пенальти, а арбитр ВАР не исправляет ее решение, не зовет ее на просмотр для проведения надлежащей проверки. Неверные решения со стороны обоих арбитров", — говорится в объяснении.

При этом в комитете считают правомерным решение назначить свободный удар и не засчитывать гол после пенальти в ворота "Вереса". Игрок "горняков" во время выполнения пенальти забежал в штрафную до момента удара.

В УАФ сообщили, что оба арбитра временно отстранены от работы. На какой срок пока неизвестно.

Напомним, Украинский клуб предложил солидную сумму за Пихаленка.

Виталий Миколенко рассказал, что ему раньше мешало играть, как сейчас.

Гвардиола назвал "Жирону" первой командой Каталонии.

"Динамо" готовит трансфер звезды "Днепра-1".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме