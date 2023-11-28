Тренер Оболони Иващенко раскритиковал украинских женщин-арбитров

Екатерина Монзуль перед игрой. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко прокомментировал работу женщин в качестве арбитров на матчах украинской Премьер-лиге. Наставник считают, что они судят хуже, чем мужчины.

Иващенко считает, что ошибки женщин на поле отрицательно влияют на игру команд, сообщает "Украинский футбол".

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Кристина Козорог после поединка. Фото: пресс-служба "Карпат"

Критика женщин-судей

Иващенко заявил, что в каждом туре УПЛ возникают скандалы, которые связаны с работой арбитров. Судьи постоянно находятся в центре внимания. Тренер "Оболони" предположил, что женщин подключили к судейству для того, чтобы уменьшить этот шквал критики в адрес рефери.

Женская судейская бригада. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

"Женщины не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола. Не видят моментов, не успевают за эпизодами, нуждаются в подсказках. Такие моменты выбивают из колеи. Могли бы работать в женском футболе. Темп другой, физиология другая, другие скорости. Стыки, подкаты, другие нюансы — лучше бы на матчах работал рефери, который сам играл в футбол", — заявил Валерий Иващенко.

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