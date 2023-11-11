Ворскла, Полесье и Александрия победили в 14-м туре УПЛ

Василий Грицук забил с пенальти. Фото: "Полесье"

В рамках 14-го тура Украинской премьер-лиги прошли три матча. "Оболонь" сыграла с "Ворсклой", "Полесье" противостояло "Металлисту 1925", "Александрия" встретилась с "Вересом".

Победы одержали "Ворскла", "Полесье" и "Александрия", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Оболонь" — "Ворскла"

Полтавчане начали матч активнее и создали много моментов. Первый момент "Оболони" случился только на 21-й минуте. Но это было мгновение, поскольку "Ворскла" продолжила атаковать и бить по воротам.

После первого тайма счет мог быть 0:3 или 0:4 в пользу "Ворсклы", но хозяева стадиона сражались как львы, чтобы спасти ворота от гола.

После перерыва "Ворскла" продолжила штамповать опасные моменты, но забить удалось лишь на 67-й минуте с пенальти. Футболисты "Оболони" не выдержали и сфолили в своей штрафной на Ибрагиме Кане, а с 11 метров забил Руслан Степанюк.

Гости имели шансы удвоить счет, но Фелипе не реализовал выход один на один с голкипером.

"Оболонь" — "Ворскла" 0:1

Гол: Степанюк, 67 (п.).

"Оболонь": Кичак — Фатеев (Нагиев, 88), Лукьянчук (Черненко, 88), Карась, Дубко, Осман — Мороз, Приймак, Слободян, Косовский — Суханов (Тарануха, 67), Краснопир (Груша, 79).

"Ворскла": Исенко — Пердута, Павлюк, Крупский, Корниенко — Челядин, Нестеренко (Хрипчук, 87) — Фелипе, Кане, Якубу — Степанюк.

Предупреждения: Мороз, Фатеев, Приймак — Павлюк, Челядин.

"Полесье" — "Металлист 1925"

Гости могли открывать счет уже на 5-й минуте, когда Бека Вачиберадзе с линии вратарской пробил в дальнюю стойку ворот.

После голевого момента инициативу перехватило "Полесье", пока на 14-й минуте Дмитрий Юсов не получил передачу от голкипера соперников Дениса Бойко и пробил мимо него — 0:1.

После пропущенного гола "Полесье" начало активно идти в атаку, но забили они только на 64-й минуте. После навеса с левого фланга в штрафную от Бенни Макуана Дмитрий Шастал ударом головой сравнял счет.

На 81-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Металлиста 1925", а с 11 метров забил Василий Грицук — 2:1.

"Полесье" — "Металлист 1925" 2:1

Голы: Шастал, 64, Грицук, 82 (п.) — Юсов, 14

"Полесье": Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Морозко (Смоляков, 24) — Крушинский (Мустафаев, 46), Кушниренко (Грицук, 63), Танковский — Казак, Ариэлсон (Шастал, 46), Макуана.

"Металлист 1925": Мозиль — Безуглый, Е. Ткачук, Курило, Жичиков (Капинус, 46) — А. Ткачук (Бычек, 76) — Юсов, Вачиберадзе, Мартынюк, Ари (Дмитренко, 62) — Борячук (Сидоров, 63).

Предупреждения: Крушинский, Танковский — Жичиков, Ари, А. Ткачук, Мартынюк

"Александрия" — "Верес"

Матч начался с того, что стадион "Ника" был залит водой от сильного дождя. Уже с первых секунд футболисты скользили по полю, а мяч летал от лужи к луже.

Несмотря на большое количество сумбура, интересно стало уже на 19-й минуте, когда арбитр назначил пенальти в ворота гостей. К отметке подошел Джевани, но он не смог переиграть голкипера ровенчан.

Единственный мяч в матче забила "Александрия" на 82-й минуте. Шулянский навесил с левого фланга на голову Безерры, который реализовал свой момент и принес победу команде Руслана Ротаня. Это дебютный гол бразильца в Украине.

"Александрия" — "Верес" 1:0

Гол: Безерра, 82

"Александрия": Шевченко — Скорко, Савченко, Логинов, Копина — Сигеев (Кулаковский, 69), Шостак, Плакса (Кравченко, 87) — Джевани (Безерра, 69), Погорелый (Кулаков, 69), Шулянский (Базаев, 90+2).

"Верес": Когут — Балан, Курко, Жулио Сезар, Вовченко (Шевченко, 67) — Кухарук (Свитюха, 89), Кучеренко — Шестаков, Яго (Близниченко, 80), В. Шарай (Ковалюк, 89) — Гайдучик (Гакман) , 80).

Предупреждения: Логинов, Шостак, Скорко — Жулио Сезар, Вовченко, Яго, Балан.

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