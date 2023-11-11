Ворскла, Полесье и Александрия победили в 14-м туре УПЛ
В рамках 14-го тура Украинской премьер-лиги прошли три матча. "Оболонь" сыграла с "Ворсклой", "Полесье" противостояло "Металлисту 1925", "Александрия" встретилась с "Вересом".
Победы одержали "Ворскла", "Полесье" и "Александрия", сообщил портал Новини.LIVE.
"Оболонь" — "Ворскла"
Полтавчане начали матч активнее и создали много моментов. Первый момент "Оболони" случился только на 21-й минуте. Но это было мгновение, поскольку "Ворскла" продолжила атаковать и бить по воротам.
После первого тайма счет мог быть 0:3 или 0:4 в пользу "Ворсклы", но хозяева стадиона сражались как львы, чтобы спасти ворота от гола.
После перерыва "Ворскла" продолжила штамповать опасные моменты, но забить удалось лишь на 67-й минуте с пенальти. Футболисты "Оболони" не выдержали и сфолили в своей штрафной на Ибрагиме Кане, а с 11 метров забил Руслан Степанюк.
Гости имели шансы удвоить счет, но Фелипе не реализовал выход один на один с голкипером.
"Оболонь" — "Ворскла" 0:1
Гол: Степанюк, 67 (п.).
"Оболонь": Кичак — Фатеев (Нагиев, 88), Лукьянчук (Черненко, 88), Карась, Дубко, Осман — Мороз, Приймак, Слободян, Косовский — Суханов (Тарануха, 67), Краснопир (Груша, 79).
"Ворскла": Исенко — Пердута, Павлюк, Крупский, Корниенко — Челядин, Нестеренко (Хрипчук, 87) — Фелипе, Кане, Якубу — Степанюк.
Предупреждения: Мороз, Фатеев, Приймак — Павлюк, Челядин.
"Полесье" — "Металлист 1925"
Гости могли открывать счет уже на 5-й минуте, когда Бека Вачиберадзе с линии вратарской пробил в дальнюю стойку ворот.
После голевого момента инициативу перехватило "Полесье", пока на 14-й минуте Дмитрий Юсов не получил передачу от голкипера соперников Дениса Бойко и пробил мимо него — 0:1.
После пропущенного гола "Полесье" начало активно идти в атаку, но забили они только на 64-й минуте. После навеса с левого фланга в штрафную от Бенни Макуана Дмитрий Шастал ударом головой сравнял счет.
На 81-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Металлиста 1925", а с 11 метров забил Василий Грицук — 2:1.
"Полесье" — "Металлист 1925" 2:1
Голы: Шастал, 64, Грицук, 82 (п.) — Юсов, 14
"Полесье": Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Морозко (Смоляков, 24) — Крушинский (Мустафаев, 46), Кушниренко (Грицук, 63), Танковский — Казак, Ариэлсон (Шастал, 46), Макуана.
"Металлист 1925": Мозиль — Безуглый, Е. Ткачук, Курило, Жичиков (Капинус, 46) — А. Ткачук (Бычек, 76) — Юсов, Вачиберадзе, Мартынюк, Ари (Дмитренко, 62) — Борячук (Сидоров, 63).
Предупреждения: Крушинский, Танковский — Жичиков, Ари, А. Ткачук, Мартынюк
"Александрия" — "Верес"
Матч начался с того, что стадион "Ника" был залит водой от сильного дождя. Уже с первых секунд футболисты скользили по полю, а мяч летал от лужи к луже.
Несмотря на большое количество сумбура, интересно стало уже на 19-й минуте, когда арбитр назначил пенальти в ворота гостей. К отметке подошел Джевани, но он не смог переиграть голкипера ровенчан.
Единственный мяч в матче забила "Александрия" на 82-й минуте. Шулянский навесил с левого фланга на голову Безерры, который реализовал свой момент и принес победу команде Руслана Ротаня. Это дебютный гол бразильца в Украине.
"Александрия" — "Верес" 1:0
Гол: Безерра, 82
"Александрия": Шевченко — Скорко, Савченко, Логинов, Копина — Сигеев (Кулаковский, 69), Шостак, Плакса (Кравченко, 87) — Джевани (Безерра, 69), Погорелый (Кулаков, 69), Шулянский (Базаев, 90+2).
"Верес": Когут — Балан, Курко, Жулио Сезар, Вовченко (Шевченко, 67) — Кухарук (Свитюха, 89), Кучеренко — Шестаков, Яго (Близниченко, 80), В. Шарай (Ковалюк, 89) — Гайдучик (Гакман) , 80).
Предупреждения: Логинов, Шостак, Скорко — Жулио Сезар, Вовченко, Яго, Балан.
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