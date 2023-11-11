Колос благодаря угловым в большинстве победил Минай

Бондаренко на втором этаже. Фото: Колос

Программа 14-го тура УПЛ началась в пятницу домашней победой "Колоса" над "Минаем" со счетом 2:0. У гостей в начале второго тайма удалили игрока, но хозяева 2 мяча забили до перерыва.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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"Колос" открыл счет на 18-й минуте после углового. Солдат не уследил за Милько, замкнувшем дальнюю штангу. Удар Вадима пришелся на перекладину, от которой мяч уже ударился в землю и вылетел из ворот. Первым на отскоке был Бондаренко, сразу и добивший в пустые ворота.

После забитого гола хозяева продолжили играть по первому номеру. Это дало результат на 35-й минуте. Еще один угловой, и снова гол в ворота соперников. Богданов подал, а Бурда перепрыгнул Петько и забил головой.

Гости имели шансы в меньшинстве

А в начале второго тайма Мельник получил вторую желтую карточку и оставил "Минай" в меньшинстве. Но надо отдать должное подопечным Шарана, они продолжали играть на равных.

И даже создали несколько моментов. После подачи Дмитрука с правого фланга Твердохлеб пробил головой в верхний ближний угол. Фесюн среагировал и произвел эффектный сейв. Был еще шанс на 88-й минуте, когда Фесюн отразил удар Вишневского.

В итоге закарпатцы останутся на последнем месте еще минимум две недели, пока в чемпионате будет пауза.

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