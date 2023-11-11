Колос завдяки кутовим у більшості переміг Минай

Бондаренко на другому поверсі. Фото: Колос

Програма 14-го туру УПЛ розпочалась у п’ятницю домашньою перемогою "Колосу" над "Минаєм" з рахунком 2:0. У гостей на початку другого тайму вилучили гравця, але господарі 2 м’ячі забили до перерви.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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"Колос" відкрив рахунок на 18-й хвилині після кутового. Солдат не вгледів за Мільком, який замкнув дальню штангу. Удар Вадима прийшовся на поперечину, від якої м’яч уже стукнувся у землю та вилетів з воріт. Першим на відскоку був Бондаренко, який одразу й добив у порожні ворота.

Після забитого голу господарі продовжили грати першим номером. Це дало результат на 35-й хвилині. Ще один кутовий, і знову гол у ворота суперників. Богданов подав, а Бурда перестрибнув Петька та забив головою.

Гості мали шанси у меншості

А на початку другого тайму Мельник отримав другу жовту картку та залишив “Минай” у меншості. Але треба віддати належне підопічним Шарана, вони продовжували грати на рівних.

І навіть створили кілька моментів. Після подачі Дмитрука з правого флангу Твердохліб пробив головою у ближній верхній кут. Фесюн зреагував і зробив ефектний сейв. Був ще шанс на 88-й хвилині, коли Фесюн відбив удар Вишневського.

У підсумку закарпатці залишаться на останньому місці ще мінімум на два тижні, поки у чемпіонаті буде пауза.

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