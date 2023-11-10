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Шахтер против Днепра-1 — известно, какой судья будет работать на матче

10 ноября 2023 12:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер против Днепра-1 — известно, какой судья будет работать на матче
Николай Балакин на поле. Фото: instagram.com/minaj_footballclub/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В центральном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) донецкий "Шахтер" примет "Днепр-1". Уже назначена бригада арбитров, которые будут работать на этом поединке. 

Николай Балакин обсудит этот матч в качестве главного арбитра, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УАФ. 

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Поединок "Шахтер" — "Днепр-1" пройдет в воскресенье, 12 ноября, на "Львов Арене". Начало встречи запланировано на 19:00. Главным арбитром встречи назначен Николай Балакин из Киевской области. 

Шахтер Донецк
"Шахтер" готовится к матчу. Фото: пресс-служба клуба

Статистика судейства Балакина 

Украинский арбитр является рефери ФИФА. Недавно 34-летний судья работал на матче Лиги Европы между французским "Марселем" и английским "Брайтоном" (2:2). Также он судил матч отбора на Евро-2024 между Сан-Марино и Словенией (0:4). Последний матч "Шахтера", который судил Балакин, состоялся десятого сентября. "Горняки" обыграли "Черноморец" со счетом 2:1. 

Николай Балакин в среднем показывает 5,6 желтые карточки за матч. Он продемонстрировал больше пяти желтых карточек в трех из последних четырех матчей. В десяти последних поединках с его участием не было удалений с поля. Балакин назначал пенальти в шести из девяти последних встречах. 

Николаю Балакину помогут арбитры на линии Дмитрий Запороженко и Александр Беркут. Четвертым судьей назначен Назар Дьордь. Катерина Монзуль будет отвечать за VAR. 

Перед стартом 14-го тура "Шахтер" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. "Днепр-1" идет на втором месте. 

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