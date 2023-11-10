Шахтер против Днепра-1 — известно, какой судья будет работать на матче
В центральном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) донецкий "Шахтер" примет "Днепр-1". Уже назначена бригада арбитров, которые будут работать на этом поединке.
Николай Балакин обсудит этот матч в качестве главного арбитра, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Поединок "Шахтер" — "Днепр-1" пройдет в воскресенье, 12 ноября, на "Львов Арене". Начало встречи запланировано на 19:00. Главным арбитром встречи назначен Николай Балакин из Киевской области.
Статистика судейства Балакина
Украинский арбитр является рефери ФИФА. Недавно 34-летний судья работал на матче Лиги Европы между французским "Марселем" и английским "Брайтоном" (2:2). Также он судил матч отбора на Евро-2024 между Сан-Марино и Словенией (0:4). Последний матч "Шахтера", который судил Балакин, состоялся десятого сентября. "Горняки" обыграли "Черноморец" со счетом 2:1.
Николай Балакин в среднем показывает 5,6 желтые карточки за матч. Он продемонстрировал больше пяти желтых карточек в трех из последних четырех матчей. В десяти последних поединках с его участием не было удалений с поля. Балакин назначал пенальти в шести из девяти последних встречах.
Николаю Балакину помогут арбитры на линии Дмитрий Запороженко и Александр Беркут. Четвертым судьей назначен Назар Дьордь. Катерина Монзуль будет отвечать за VAR.
Перед стартом 14-го тура "Шахтер" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. "Днепр-1" идет на втором месте.
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