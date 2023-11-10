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Шахтар проти Дніпра-1 — відомо, який суддя працюватиме на матчі

10 листопада 2023 12:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар проти Дніпра-1 — відомо, який суддя працюватиме на матчі
Микола Балакін на полі. Фото: instagram.com/minaj_footballclub/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У центральному матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) донецький "Шахтар" прийме "Дніпро-1". Уже призначено бригаду арбітрів, які працюватимуть на цьому поєдинку.

Микола Балакін працюватиме на цьому матчі як головний арбітр, повідомляє портал Новини.LIVE ыз посиланням на офіційний сайт УАФ.

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Поєдинок "Шахтар" — "Дніпро-1" відбудеться у неділю, 12 листопада, на "Львів Арені". Початок зустрічі запланований на 19:00. Головним арбітром зустрічі призначено Миколу Балакіна із Київської області.

Шахтар Донецьк
"Шахтар" готується до матчу Фото: пресслужба клубу

Статистика суддівства Балакіна

Український арбітр є рефері ФІФА. Нещодавно 34-річний суддя працював на матчі Ліги Європи між французьким "Марселем" та англійським "Брайтоном" (2:2). Також він судив матч відбору на Євро-2024 між Сан-Марино та Словенією (0:4). Останній матч "Шахтаря", який судив Балакін, відбувся 10 вересня. "Гірники" обіграли "Чорноморець" з рахунком 2:1.

Микола Балакін у середньому показує 5,6 жовтої картки за матч. Він продемонстрував понад п'ять жовтих карток у трьох з останніх чотирьох поєдинків. У десяти останніх матчах за його участю не було вилучень із поля. Балакін призначав пенальті у шести з дев'яти останніх зустрічах.

Миколі Балакіну допоможуть арбітри на лінії Дмитро Запороженко та Олександр Беркут. Четвертим суддею призначено Назара Дьордя. Катерина Монзуль відповідатиме за VAR.

Перед стартом 14-го туру "Шахтар" посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ. "Дніпро-1" йде на другому місці.

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