Ворскла, Полісся та Олександрія перемогли в 14-му турі УПЛ

Василь Грицук забив з пенальті. Фото: "Полісся"

В рамках 14-го туру Української прем’єр-ліги пройшло три матчі. "Оболонь" зіграла з "Ворсклою", "Полісся" протистояло "Металісту 1925", "Олександрія" зустрілась з "Вересом".

Перемоги здобули "Ворскла", "Полісся" та "Олександрія", повідомив портал Новини.LIVE.

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"Оболонь" — "Ворскла"

Полтавці почали матч активніше і створили багато моментів. Перший момент "Оболоні" трапився лише на 21-й хвилині. Але це була миттєвість, оскільки "Ворскла" продовжила атакувати та бити по воротах.

Після першого тайму рахунок міг буди 0:3 або 0:4 на користь "Ворскли", але господарі стадіону билися як леви, щоб врятувати ворота від гола.

Після перерви "Ворскла" продовжила штампувати небезпечні моменти, але забити вдалося лише на 67-й хвилині з пенальті. Футболісти "Оболоні" не витримали та сфолили у своєму штрафному майданчику на Ібрагіму Кане, а з 11 метрів забив Руслан Степанюк.

Гості мали шанси подвоїти рахунок, але Феліпе не реалізував вихід один на один з голкіпером.

"Оболонь" — "Ворскла" 0:1

Гол: Степанюк, 67 (п.).

"Оболонь": Кичак — Фатєєв (Нагієв, 88), Лук’янчук (Черненко, 88), Карась, Дубко, Осман — Мороз, Приймак, Слободян, Косовський — Суханов (Тарануха, 67), Краснопір (Груша, 79).

"Ворскла": Ісенко — Пердута, Павлюк, Крупський, Корнієнко — Челядін, Нестеренко (Хрипчук, 87) — Феліпе, Кане, Якубу — Степанюк.

Попередження: Мороз, Фатєєв, Приймак — Павлюк, Челядін.

"Полісся" — "Металіст 1925"

Гості могли відкривати рахунок вже на 5-й хвилині, коли Бека Вачіберадзе з лінії воротарського майданчика пробив у дальню стійку воріт.

Після гольового моменту ініціативу перехопило "Полісся" доки на 14-й хвилині Дмитро Юсов отримав передачу від голкіпера суперників Дениса Бойка та пробив повз нього — 0:1.

Після пропущеного голу "Полісся" почало активно йти в атаку, але забили вони лише на 64-й хвилині. Після навісу з лівого флангу в штрафну від Бенні Макуана Дмитро Шастал ударом головою зрівняв рахунок.

На 81-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота "Металіста 1925", а з 11 метрів забив Василь Грицук — 2:1.

"Полісся" — "Металіст 1925" 2:1

Голи: Шастал, 64, Грицук, 82 (п.) — Юсов, 14

"Полісся": Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Морозко (Смоляков, 24) — Крушинський (Мустафаєв, 46), Кушніренко (Грицук, 63), Танковський — Козак, Аріелсон (Шастал, 46), Макуана.

"Металіст 1925": Мозіль — Безуглий, Є. Ткачук, Курило, Жичиков (Капінус, 46) — А. Ткачук (Бичек, 76) — Юсов, Вачіберадзе, Мартинюк, Арі (Дмитренко, 62) — Борячук (Сидоров, 63).

Попередження: Крушинський, Танковський — Жичиков, Арі, А. Ткачук, Мартинюк

"Олександрія" — "Верес"

Матч почався з того, що стадіон "Ніка" був залитий водою від сильного дощу. Вже з перших секунд футболісти ковзали по полю, а м’яч літав від калюжі до калюжі.

Попри велику кількість сумбуру цікаво стало вже на 19-й хвилині, коли арбітр призначив пенальті у ворота гостей. До позначки підійшов Джевані, але він не зміг переграти голкіпера рівнян.

Єдиний матч у матчі забила "Олександрія"на 82-й хвилині Шулянський навісив з лівого флангу на голову Безерри, який реалізував свій момент та приніс перемогу команді Руслана Ротаня. Це дебютний гол бразильця в Україні.

"Олександрія" — "Верес" 1:0

Гол: Безерра, 82

"Олександрія": Шевченко — Скорко, Савченко, Логінов, Копина — Сігеєв (Кулаковський, 69), Шостак, Плакса (Кравченко, 87) — Джевані (Безерра, 69), Погорілий (Кулаков, 69), Шулянський (Базаєв, 90+2).

"Верес": Когут — Балан, Курко, Жуліо Сезар, Вовченко (Шевченко, 67) — Кухарук (Світюха, 89), Кучеренко — Шестаков, Яго (Блізніченко, 80), В. Шарай (Ковалюк, 89) — Гайдучик (Гакман, 80).

Попередження: Логінов, Шостак, Скорко — Жуліо Сезар, Вовченко, Яго, Балан.

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