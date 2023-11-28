Тренер Оболоні Іващенко розкритикував українських арбітринь
Головний тренер "Оболоні" Валерій Іващенко прокоментував роботу жінок як арбітрів на матчах української Прем'єр-ліги. Наставник вважає, що вони судять гірше за чоловіків.
Іващенко вважає, що помилки жінок на полі негативно впливають на гру команд, повідомляє "Український футбол".
У рамках 14-го туру УПЛ "Оболонь" із мінімальним рахунком програла "Ворсклі" (0:1). Наставник столичної команди Валерій Іващенко поділився думкою про роботу Крістіни Козорог, котра була головною арбітринею на цьому поєдинку.
Критика арбітринь
Іващенко заявив, що у кожному турі УПЛ виникають скандали, пов'язані з роботою арбітрів. Судді постійно перебувають у центрі уваги. Тренер "Оболоні" припустив, що жінок підключили до суддівства, щоб зменшити цей шквал критики на адресу рефері.
"Жінки не встигають за ритмом важкого чоловічого футболу. Не бачать моментів, не встигають за епізодами, потребують підказок. Такі моменти вибивають із колії. Могли б працювати в жіночому футболі. Темп інший, фізіологія інша, інші швидкості. Стики, підкати, інші нюанси — краще б на матчах працював рефері, який сам грав у футбол", — заявив Валерій Іващенко.
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