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Тренер Оболоні Іващенко розкритикував українських арбітринь

28 листопада 2023 15:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тренер Оболоні Іващенко розкритикував українських арбітринь
Катерина Монзуль перед грою Фото: пресслужба "Дніпра-1"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Оболоні" Валерій Іващенко прокоментував роботу жінок як арбітрів на матчах української Прем'єр-ліги. Наставник вважає, що вони судять гірше за чоловіків.

Іващенко вважає, що помилки жінок на полі негативно впливають на гру команд, повідомляє "Український футбол".

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У рамках 14-го туру УПЛ "Оболонь" із мінімальним рахунком програла "Ворсклі" (0:1). Наставник столичної команди Валерій Іващенко поділився думкою про роботу Крістіни Козорог, котра була головною арбітринею на цьому поєдинку.

Христина Козорог
Крістіна Козорог після поєдинку. Фото: пресслужба "Карпат"

Критика арбітринь

Іващенко заявив, що у кожному турі УПЛ виникають скандали, пов'язані з роботою арбітрів. Судді постійно перебувають у центрі уваги. Тренер "Оболоні" припустив, що жінок підключили до суддівства, щоб зменшити цей шквал критики на адресу рефері.

Катерина Монзуль
Жіноча суддівська бригада. Фото: пресслужба "Дніпра-1"

"Жінки не встигають за ритмом важкого чоловічого футболу. Не бачать моментів, не встигають за епізодами, потребують підказок. Такі моменти вибивають із колії. Могли б працювати в жіночому футболі. Темп інший, фізіологія інша, інші швидкості. Стики, підкати, інші нюанси — краще б на матчах працював рефері, який сам грав у футбол", — заявив Валерій Іващенко.

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