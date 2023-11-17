Найкрасивіша спортсменка світу назвала свою головну фобію

Ана Маркович на полі. Фото: instagram.com/anamxrkovic/

Відома хорватська футболістка Ана Маркович розповіла про ставлення до підвищеної уваги вболівальників. Нападниця швейцарського "Грассхоппера" пояснила, що може її налякати.

Маркович в інтерв'ю Daily Mail розповіла, що виступає проти кліше, але розуміє, чому подобається людям.

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Футболістка "Грассхоппера" Ана Маркович упевнена в тому, що не лише спокуслива зовнішність привертає до неї увагу вболівальників з усіх куточків світу. У спортсменки майже три мільйони передплатників у Instagram, і дівчина часто радує шанувальників новими фотографіями.

Ана Маркович у формі "Грассхоппера". Фото: instagram.com/anamxrkovic/

Спортсменка розповіла про свою фобію

Маркович неодноразово визнавали "найкрасивішою спортсменкою у світі". Дівчині всього 23 роки й вона збентежена тим, що її зовнішність відзначають частіше, ніж професійні навички.

Ана Маркович на пляжі. Фото: instagram.com/anamxrkovic/

"Жінки показують те, що хочуть. Мене вважають миловидною, спокусливою, і це правда. Але при цьому я непогано граю у футбол, веду здоровий та модний спосіб життя.

Хочеться обходитися без кліше. Просто багато людей вважають, що жінки у футболі не мають бути симпатичними. А я хочу поєднувати у собі й спорт, і красу. Моїм найбільшим страхом є те, що преса та вболівальники обговорюватимуть лише мою зовнішність, а не гру", — розповіла Ана Маркович.

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