Самая красивая спортсменка мира назвала свою главную фобию

Ана Маркович на поле. Фото: instagram.com/anamxrkovic/

Известная хорватская футболистка Ана Маркович рассказала об отношении к повышенному вниманию со стороны болельщиков. Форвард швейцарского "Грассхоппера" объяснила, что может ее напугать.

Маркович в интервью Daily Mail рассказала, что выступает против клише, но понимает, почему нравится людям.

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Футболистка "Грассхоппера" Ана Маркович уверена в том, что не только соблазнительная внешность привлекает к ней внимание болельщиков со всех уголков мира. У спортсменки почти три миллиона подписчиков в Instagram, и девушка часто радует поклонников новыми фотографиями.

Ана Маркович в форме "Грассхоппера". Фото: instagram.com/anamxrkovic/

Спортсменка рассказал о своей фобии

Маркович неоднократно признавали "самой красивой спортсменкой в мире". Девушке всего 23 года, и она смущена тем, что ее внешность отмечают чаще, чем профессиональные навыки.

Ана Маркович на пляже. Фото: instagram.com/anamxrkovic/

"Женщины показывают то, что хотят. Меня считают миловидной, соблазнительной, и это правда. Но при этом я неплохо играю в футбол, веду здоровый и модный образ жизни.

Хочется обходиться без клише. Просто многие люди считают, что женщины в футболе не должны быть симпатичными. А я хочу сочетать в себе и спорт, и красоту. Моим самым большим страхом является то, что пресса и болельщики будут обсуждать только мою внешность, а не игру", — рассказала Ана Маркович.

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