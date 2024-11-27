Гарет Саутгейт може піти з футболу в іншу професію

Гарет Саутгейт на стадіоні. Фото: instagram.com/_garetth/

Колишній головний тренер збірної Англії з футболу Гарет Саутгейт роздумує над тим, щоб змінити рід діяльності. Після своєї відставки у липні цього року він досі залишається без роботи.

У своїй замітці на LinkedIn екснаставник англійців підкреслив, що відкритий до нового досвіду.

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"Я комфортно почуваюся у періоді "дослідження" і приймаю невизначеність. Я дотримуюся поради, яку дав би будь-якій молодій людині, яка не має чіткого бачення кар’єри: продовжуйте вчитися, розвивайте мережу, шукайте новий досвід, і коли ви визначите, що буде далі, правильних чи неправильних шляхів не існуватиме — буде лише ваш вибір", — підкреслив він.

Хто такий Гарет Саутгейт

Колишній гравець "Астон Вілли", "Крістал Пелас", "Мідлсбро" та збірної Англії. Під час тренерської кар'єри очолював "Мідлсбро", молодіжну та національну збірну Англії.

Під час керівництва збірною Англії запам'ятався своїм особливим тренерським стилем, який опирався на терпляче вичікування помилок суперника. Багато вболівальників називали цей стиль дуже нудним.

Попри критику, Саутгейт двічі привів збірну Англії до фіналу чемпіонату Європи. За його керівництва Англія також ставала чвертьфіналісткою та півфіналісткою чемпіонатів світу.

Гарет Саутгейт під час матчу. Фото: instagram.com/_garetth/

Що ще сказав Саутгейт

Він вважає, що пошук сенсу є головною рушійною силою змін, і він ставитиме мету на перше місце.

"Моя мета — знайти людей, із якими хочу працювати, і проєкти, які надихають", — резюмував він.

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