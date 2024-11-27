Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Найнудніший тренер минулого Євро може піти з футболу arrow

Найнудніший тренер минулого Євро може піти з футболу

27 листопада 2024 18:01
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Гарет Саутгейт може піти з футболу в іншу професію
Гарет Саутгейт на стадіоні. Фото: instagram.com/_garetth/
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Колишній головний тренер збірної Англії з футболу Гарет Саутгейт роздумує над тим, щоб змінити рід діяльності. Після своєї відставки у липні цього року він досі залишається без роботи. 

У своїй замітці на LinkedIn екснаставник англійців підкреслив, що відкритий до нового досвіду. 

Читайте також:

"Я комфортно почуваюся у періоді "дослідження" і приймаю невизначеність. Я дотримуюся поради, яку дав би будь-якій молодій людині, яка не має чіткого бачення кар’єри: продовжуйте вчитися, розвивайте мережу, шукайте новий досвід, і коли ви визначите, що буде далі, правильних чи неправильних шляхів не існуватиме — буде лише ваш вибір", — підкреслив він. 

Хто такий Гарет Саутгейт

Колишній гравець "Астон Вілли", "Крістал Пелас", "Мідлсбро" та збірної Англії. Під час тренерської кар'єри очолював "Мідлсбро", молодіжну та національну збірну Англії. 

Під час керівництва збірною Англії запам'ятався своїм особливим тренерським стилем, який опирався на терпляче вичікування помилок суперника. Багато вболівальників називали цей стиль дуже нудним. 

Попри критику, Саутгейт двічі привів збірну Англії до фіналу чемпіонату Європи. За його керівництва Англія також ставала чвертьфіналісткою та півфіналісткою чемпіонатів світу. 

null
Гарет Саутгейт під час матчу. Фото: instagram.com/_garetth/

Що ще сказав Саутгейт

Він вважає, що пошук сенсу є головною рушійною силою змін, і він ставитиме мету на перше місце. 

"Моя мета — знайти людей, із якими хочу працювати, і проєкти, які надихають", — резюмував він. 

Нагадаємо, на гравця збірної України Іллю Забарного претендують три клуби на чолі з чемпіоном Англії. 

Колишній гравець київського "Динамо" Віктор Леоненко назвав головний недолік тренера збірної України Сергія Реброва. 

Екстренер збірної України Леонід Буряк пояснив, що допоможе збірній України обіграти Бельгію.

Колишній футболіст збірної Грузії може стати президентом країни.

спорт футбол Збірна Англії по футболу тренер Гарет Саутгейт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:51 На Київщині сталася смертельна ДТП за участі п'яти авто — фото

18:39 Податки заднім числом — що зміниться для ФОПів з 1 грудня

18:33 Український футболіст постраждав від російського обстрілу

18:16 Подоляк назвав "Орєшнік" вигадкою Кремля — деталі

18:14 Оманлива Чорна п’ятниця 2024 — які товари краще не купувати

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

18:13 Наловив на 312 тисяч — на Одещині затримали любителя риби

Text

17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

Text

17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

17:42 Буданов відреагував на розслідування щодо переданих РФ літаків

17:39 Від морозу до тепла — погода на завтра від Укргідрометцентру

18:51 На Київщині сталася смертельна ДТП за участі п'яти авто — фото

18:39 Податки заднім числом — що зміниться для ФОПів з 1 грудня

18:33 Український футболіст постраждав від російського обстрілу

18:16 Подоляк назвав "Орєшнік" вигадкою Кремля — деталі

18:14 Оманлива Чорна п’ятниця 2024 — які товари краще не купувати

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

18:13 Наловив на 312 тисяч — на Одещині затримали любителя риби

17:42 Буданов відреагував на розслідування щодо переданих РФ літаків

17:39 Від морозу до тепла — погода на завтра від Укргідрометцентру

17:36 Прем'єр Словаччини поїде до Росії на урочистості до 9 травня

17:35 Відомий гурт зняв кліп у Чорнобильській зоні — відео

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

Text

17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

Text

17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК