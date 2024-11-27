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Самый скучный тренер прошлого Евро может уйти из футбола

27 ноября 2024 18:01
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Гарет Саутгейт может уйти из футбола в другую профессию
Гарет Саутгейт на стадионе. Фото: instagram.com/_garetth/
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт размышляет над тем, чтобы сменить род деятельности. После своей отставки в июле этого года он все еще остается без работы.

В своей заметке на LinkedIn экс-наставник англичан подчеркнул, что открыт к новому опыту.

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"Я комфортно чувствую себя в периоде "исследования" и принимаю неопределенность. Я следую совету, который дал бы любому молодому человеку, не имеющему четкого видения карьеры: продолжайте учиться, развивайте сеть, ищите новый опыт, и когда вы определите, что будет дальше, правильных или неправильных путей не будет — будет только ваш выбор», — подчеркнул он.

Кто такой Гарет Саутгейт

Бывший игрок "Астон Виллы", "Кристалл Пэлас", "Мидлсбро" и сборной Англии. Во время тренерской карьеры возглавлял "Мидлсбро", молодежную и национальную сборную Англии.

Во время руководства сборной Англии запомнился своим особым тренерским стилем, который опирался на терпеливое выжидание ошибок соперника. Многие болельщики называли этот стиль очень скучным.

Несмотря на критику, Саутгейт дважды привел сборную Англии в финал чемпионата Европы. Под его руководством Англия также становилась четвертьфиналистом и полуфиналистом чемпионатов мира.

Гарет Саутгейт
Гарет Саутгейт во время матча. Фото: instagram.com/_garetth/

Что еще сказал Саутгейт

Он считает, что поиск смысла является главной движущей силой перемен, и он будет ставить цель на первое место.

"Моя цель – найти людей, с которыми хочу работать, и вдохновляющие проекты", — резюмировал он.

Напомним, на игрока сборной Украины Илью Забарного претендуют три клуба во главе с чемпионом Англии.

Бывший игрок киевского "Динамо" Виктор Леоненко назвал главный недостаток тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк объяснил, что поможет сборной Украины обыграть Бельгию.

Бывший футболист сборной Грузии может стать президентом страны.

спорт футбол Сборная Англии по футболу тренер Гарет Саутгейт

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