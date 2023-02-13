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"Наполі" близький до чемпіонства в Італії: розгромили чергового суперника

13 лютого 2023 12:36
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Наполі здобув яскраву перемогу та близький до Скудетто у Серії А
Команда Лучано Спаллетті здобула ще одну впевнену перемогу
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

У чемпіонаті Італії з футболу майже не залишилося інтриги щодо боротьби за чемпіонський титул. "Наполі" близький до того, щоб завоювати перше Скудетто з сезону 1989/1990.

У 22 турі італійської Серії А "Наполі" розгромив "Кремонезе", повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Наполі" під керівництвом Лучано Спаллетті не залишив шансу "Кремонезе" у поєдинку 22 туру Серії А. Вже на 22-й хвилині матчу Хвіча Кварацхелія вивів неаполітанську команду вперед у рахунку. Господарі поля спокійно довели гру до перерви, пропустивши ще кілька можливостей відзначитися.

Впевнена перемога "Наполі"

Після перерви футболісти "Наполі" забили ще два голи. На 65-й хвилині черговий м'яч записав на свій рахунок Віктор Осімхен, а на 79-й остаточний результат поєдинку встановив Еліф Ельмас.

Наполі - Кремонезе

"Наполі" реабілітувався в очах вболівальників за недавній виліт з 1/8 Кубка Італії. Образником неаполітанської команди виступив саме "Кремонезе".

За підсумками 22 зіграних матчів "Наполі" набрав 59 очок. Відрив від найближчого переслідувача, яким є "Інтер", становить 16 балів. "Кремонезе" є абсолютним аутсайдером чемпіонату, команда набрала лише вісім очок.

У наступному турі "Наполі" 17 лютого зіграє на виїзді із "Сассуоло". Віктор Осіхмен очолює турнірну таблицю із 17 голами в активі. У Хвічі Кварацхелії дев'ять голів.

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