Наполи одержал яркую победу и близок к Скудетто в Серии А

Команда Лучано Спаллетти одержала еще одну уверенную победу

В чемпионате Италии по футболу почти не осталось интриги в вопросе борьбы за чемпионский титул. "Наполи" близок к тому, чтобы завоевать первое Скудетто начиная с сезона 1989/1990.

В 22 туре итальянской Серии А "Наполи" разгромил "Кремонезе", сообщает портал Новини.LIVE.

"Наполи" под руководством Лучано Спаллетти не оставил шанса "Кремонезе" в поединке 22 тура Серии А. Уже на 22-й минуте матча Хвича Кварацхелия вывел неаполитанскую команду вперед в счете. Хозяева поля спокойно довели игру до перерыва, упустив еще несколько возможностей отличиться.

Уверенная победа "Наполи"

После перерыва футболисты "Наполи" забили еще два гола. На 65-й минуте очередной мяч записал на свой счет Виктор Осимхен, а на 79-й окончательный результат поединка установил Элиф Эльмас.

"Наполи" реабилитировался в глазах собственных болельщиков за недавний вылет из 1/8 Кубка Италии. Обидчиком неаполитанской команды выступил как раз "Кремонезе".

По итогам 22 сыгранных матчей "Наполи" набрал 59 очков. Отрыв от ближайшего преследователя, которым является "Интер", составляет 16 баллов. "Кремонезе" является абсолютным аутсайдером чемпионата, команда набрала всего восемь очков.

В следующем туре "Наполи" 17 февраля сыграет на выезде с "Сассуоло". Виктор Осихмен возглавляет турнирную таблицу с 17 голами в активе. У Хвичи Кварацхелии девять голов.

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