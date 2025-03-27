Судаков може стати гравцем Наполі — всі деталі

Гравець "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Гравці збірної України продовжують цікавити клуби зі всієї Європи. Деякі з них вже давно є трансферними цілями топових команд.

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков є трансферною ціллю італійського "Наполі", повідомляє журналіст Віктор Вацко.

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За його даними, українець є однією із пріорітетних цілей. І за ним можуть прийти вже влітку.

Судаков та "Наполі"

Вацко зазначив, що Судаков, за його інформацією, є одним із пріоритетів "Наполі" на літнє трансферне вікно.

Він додав, що йдеться про 40 млн євро. Це та сума, яку "Наполі" пропонував "Шахтарю" за Судакова минулої зими, і яку український клуб відхилив, сподіваючись, що гравець з часом подорожчає.

Цього сезону Георгій Судаков зіграв 28 матчів за "Шахтар", у яких забив 12 голів та віддав чотири гольові передачі.

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