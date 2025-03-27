Судаков розповів про пісню, яку жартома склали про нього в Шахтарі

Судаков розповів, яку пісню придумали про нього у Шахтарі
У чемпіонаті України скоро відновляться матчі після міжнародної перерви. Гравці повертаються до своїх клубів, а деякі з них ще й встигають відповідати на запитання фанатів.
Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков зізнався, що його партнери по команді придумали про нього пісню, повідомляє пресслужба "гірників".
Він розповів, про що саме пісня. І поділився деякими деталями.
😱 Продати Матвієнка, помінятися життями з Моцартом, зіграти в баскетбол, ставши Стефеном Каррі 🏀— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 25, 2025
🧡 Георгій Судаков відповідає на запитання вболівальників «Шахтаря» ⚒️#FAVBET pic.twitter.com/4rqHhHRsmW
Що сказав Судаков
Гравець зізнався, що в клубі жартують з нього, і його партнери по команді "вже навіть придумали пісню".
За його словами, пісня про те, як не розкрився його талант.
"Так, сміються з мене, що талант не розкрився і залишився в "Шахтарі" назавжди", — сказав Судаков.
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