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Судаков розповів, яку пісню придумали про нього у Шахтарі

27 березня 2025 15:37
Максим Коваленко - Редактор
Судаков розповів про пісню, яку жартома склали про нього в Шахтарі
Гравець донецького "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11
Максим Коваленко - Редактор

У чемпіонаті України скоро відновляться матчі після міжнародної перерви. Гравці повертаються до своїх клубів, а деякі з них ще й встигають відповідати на запитання фанатів. 

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков зізнався, що його партнери по команді придумали про нього пісню, повідомляє пресслужба "гірників"

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Він розповів, про що саме пісня. І поділився деякими деталями. 

Що сказав Судаков

Гравець зізнався, що в клубі жартують з нього, і його партнери по команді "вже навіть придумали пісню".

За його словами, пісня про те, як не розкрився його талант. 

"Так, сміються з мене, що талант не розкрився і залишився в "Шахтарі" назавжди", — сказав Судаков.

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