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Судаков став головною ціллю топклубу Італії

24 березня 2025 21:29
Максим Коваленко - Редактор
Судаков близький до переходу у легендарний італійський клуб
Гравець донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11
Максим Коваленко - Редактор

Збірна України провалилась у плей-оф Ліги націй. Проте, попит на її гравців не зменшується. 

Гравець донецького "Шахтаря" Георгій Судаков входить до сфери інтересів італійського "Наполі", пише Corriere dello Sport.

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Клуб вже давно стежить за українцем. І навіть робив спроби його придбати. 

Георгій Судаков
Гравець збірної України Георгій Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Судаков та "Наполі"

Більш ранні спроби придбати Георгія Судакова не були вдалими через сталі обмеження на підписання гравців не з Європейського Союзу. 

Судаков був близький до переходу в "Наполі" в січні 2024 року, але тоді "Шахтар" не влаштували запропоновані за нього 40 мільйонів євро. 

Окрім українця, "Наполі" також цікавиться півзахисниками Давіде Фраттезі з "Інтера" та Габі Вейга з "Аль-Ахлі". 

Нагадаємо, мадридський "Реал" наприкінці сезону може відправити Карло Анчелотті у відставку

Артем Мілевський пояснив, звідки бере гроші після завершення кар'єри професійного футболіста. 

Ключовий гравець оборони київського "Динамо" може піти з клубу влітку та переїхати грати до Туреччини.

"Динамо" також може відпустити півзахисника Миколу Шапаренка, яким цікавляться європейські клуби. 

спорт футбол ФК Шахтар Наполі Георгій Судаков
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