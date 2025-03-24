Судаков близький до переходу у легендарний італійський клуб

Судаков став головною ціллю топклубу Італії
Збірна України провалилась у плей-оф Ліги націй. Проте, попит на її гравців не зменшується.
Гравець донецького "Шахтаря" Георгій Судаков входить до сфери інтересів італійського "Наполі", пише Corriere dello Sport.
Клуб вже давно стежить за українцем. І навіть робив спроби його придбати.
Судаков та "Наполі"
Більш ранні спроби придбати Георгія Судакова не були вдалими через сталі обмеження на підписання гравців не з Європейського Союзу.
Судаков був близький до переходу в "Наполі" в січні 2024 року, але тоді "Шахтар" не влаштували запропоновані за нього 40 мільйонів євро.
Окрім українця, "Наполі" також цікавиться півзахисниками Давіде Фраттезі з "Інтера" та Габі Вейга з "Аль-Ахлі".
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