Судаков близький до переходу у легендарний італійський клуб

Гравець донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Збірна України провалилась у плей-оф Ліги націй. Проте, попит на її гравців не зменшується.

Гравець донецького "Шахтаря" Георгій Судаков входить до сфери інтересів італійського "Наполі", пише Corriere dello Sport.

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Гравець збірної України Георгій Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Судаков та "Наполі"

Більш ранні спроби придбати Георгія Судакова не були вдалими через сталі обмеження на підписання гравців не з Європейського Союзу.

Судаков був близький до переходу в "Наполі" в січні 2024 року, але тоді "Шахтар" не влаштували запропоновані за нього 40 мільйонів євро.

Окрім українця, "Наполі" також цікавиться півзахисниками Давіде Фраттезі з "Інтера" та Габі Вейга з "Аль-Ахлі".

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