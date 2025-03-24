Судаков близок к переходу в легендарный итальянский клуб

Игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Сборная Украины провалилась в плей-офф Лиги наций. Однако, спрос на ее игроков не уменьшается.

Игрок донецкого "Шахтера" Георгий Судаков входит в сферу интересов итальянского "Наполи", пишет Corriere dello Sport.

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Игрок сборной Украины Георгий Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Судаков и "Наполи"

Более ранние попытки приобрести Георгия Судакова не были удачными из-за установившихся ограничений на подписание игроков не из Европейского Союза.

Судаков был близок к переходу в "Наполи" в январе 2024 года, но тогда "Шахтер" не устроили предложенные за него 40 миллионов евро.

Кроме украинца, "Наполи" также интересуется полузащитниками Давиде Фраттези из "Интера" и Габи Вейга из "Аль-Ахли".

Напомним, мадридский "Реал" в конце сезона может отправить Карло Анчелотти в отставку.

Артем Милевский объяснил, откуда берет деньги после завершения карьеры профессионального футболиста.

Ключевой игрок обороны киевского "Динамо" может уйти из клуба летом и переехать играть в Турцию.

"Динамо" также может отпустить полузащитника Николая Шапаренко, которым интересуются европейские клубы.