Судаков близок к переходу в легендарный итальянский клуб

Судаков стал главной целью топ-клуба Италии
Сборная Украины провалилась в плей-офф Лиги наций. Однако, спрос на ее игроков не уменьшается.
Игрок донецкого "Шахтера" Георгий Судаков входит в сферу интересов итальянского "Наполи", пишет Corriere dello Sport.
Клуб уже давно следит за украинцем. И даже предпринимал попытки его приобрести.
Судаков и "Наполи"
Более ранние попытки приобрести Георгия Судакова не были удачными из-за установившихся ограничений на подписание игроков не из Европейского Союза.
Судаков был близок к переходу в "Наполи" в январе 2024 года, но тогда "Шахтер" не устроили предложенные за него 40 миллионов евро.
Кроме украинца, "Наполи" также интересуется полузащитниками Давиде Фраттези из "Интера" и Габи Вейга из "Аль-Ахли".
Напомним, мадридский "Реал" в конце сезона может отправить Карло Анчелотти в отставку.
Артем Милевский объяснил, откуда берет деньги после завершения карьеры профессионального футболиста.
Ключевой игрок обороны киевского "Динамо" может уйти из клуба летом и переехать играть в Турцию.
"Динамо" также может отпустить полузащитника Николая Шапаренко, которым интересуются европейские клубы.
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