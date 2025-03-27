Судаков рассказал о песне, которую в шутку сочинили о нем в Шахтере

Игрок донецкого "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

В чемпионате Украины скоро возобновятся матчи после международного перерыва. Игроки возвращаются в свои клубы, а некоторые из них еще и успевают отвечать на вопросы фанатов.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков признался, что его партнеры по команде придумали о нем песню, сообщает пресс-служба "горняков".

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Он рассказал, о чем именно песня. И поделился некоторыми деталями.

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🧡 Георгий Судаков отвечает на вопросы болельщиков "Шахтера" ⚒️#FAVBET pic.twitter.com/4rqHhHRsmW - ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 25 марта 2025 года

Что сказал Судаков

Игрок признался, что в клубе подшучивают над ним, и его партнеры по команде "уже даже придумали песню".

По его словам, песня о том, как не раскрылся его талант.

"Да, смеются надо мной, что талант не раскрылся и остался в "Шахтере" навсегда", — сказал Судаков.

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