Судаков рассказал о песне, которую в шутку сочинили о нем в Шахтере

Судаков рассказал, какую песню придумали о нем в Шахтере
В чемпионате Украины скоро возобновятся матчи после международного перерыва. Игроки возвращаются в свои клубы, а некоторые из них еще и успевают отвечать на вопросы фанатов.
Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков признался, что его партнеры по команде придумали о нем песню, сообщает пресс-служба "горняков".
Он рассказал, о чем именно песня. И поделился некоторыми деталями.
😱 Продать Матвиенко, поменяться жизнями с Моцартом, сыграть в баскетбол, став Стефеном Карри 🏀.- ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 25 марта 2025 года
🧡 Георгий Судаков отвечает на вопросы болельщиков "Шахтера" ⚒️#FAVBET pic.twitter.com/4rqHhHRsmW
Что сказал Судаков
Игрок признался, что в клубе подшучивают над ним, и его партнеры по команде "уже даже придумали песню".
По его словам, песня о том, как не раскрылся его талант.
"Да, смеются надо мной, что талант не раскрылся и остался в "Шахтере" навсегда", — сказал Судаков.
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