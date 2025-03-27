Судаков может стать игроком Наполи — все детали

Игрок "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11

Игроки сборной Украины продолжают интересовать клубы со всей Европы. Некоторые из них уже давно являются трансферными целями топовых команд.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков является трансферной целью итальянского "Наполи", сообщает журналист Виктор Вацко.

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По его данным, украинец является одной из приоритетных целей. И за ним могут прийти уже летом.

Судаков и "Наполи"

Вацко отметил, что Судаков, по его информации, является одним из приоритетов "Наполи" на летнее трансферное окно.

Он добавил, что речь идет о 40 млн евро. Это та сумма, которую "Наполи" предлагал "Шахтеру" за Судакова прошлой зимой, и которую украинский клуб отклонил, надеясь, что игрок со временем подорожает.

В этом сезоне Георгий Судаков сыграл 28 матчей за "Шахтер", в которых забил 12 голов и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, Россия может вернуться в мировой футбол, уже известны детали относительно этого решения.

Александр Шовковский может покинуть пост тренера "Динамо", если не справится с главной задачей.

Украинский голкипер Андрей Лунин может стать игроком известного английского клуба, но есть проблема.

Известный украинский тренер готов стать следующим главным тренером сборной Украины.