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"Наполі" може стати чемпіоном Італії цього тижня: є нюанс

24 квітня 2023 12:37
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Наполі може стати чемпіоном Італії цього тижня
Гравці "Наполі" радіють перемозі над "Ювентусом". REUTERS/Massimo Pinca
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У рамках 31 туру чемпіонату Італії з футболу "Наполі" обіграв на виїзді "Ювентус". Вирішальний гол у Турині на 90 хвилині матчу забив Джакомо Распадорі.

Уже наступного туру неаполітанці можуть завоювати Скудетто, нагадує портал Новини.LIVE.

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За підсумками 31 зіграного матчу "Наполі" залишається одноосібним лідером турнірної таблиці італійської Серії А. Наразі в активі команди Лучано Спаллетті 78 очок. На другому місці розташувався "Лаціо". Римляни набрали 61 очко. "Ювентус" йде третім та відстає від "Лаціо" на два пункти.

Умова для завоювання титулу

Вже наступного туру "Наполі" може офіційно оформити чемпіонський титул на полі рідного стадіону "Дієго Армандо Марадона". У суботу, 29 квітня, неаполітанці приймуть "Салернітану". Для Скудетто "Наполі" необхідно перемогти та розраховувати на те, що у паралельному матчі "Лаціо" не зможе обіграти "Інтер".

Ювентус - Наполі
Осімхен та Ді Лоренцо після перемоги над "Ювентусом". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

"Наполі" може здобути перше Скудетто за 33 роки. "Партенопейці" двічі ставали чемпіонами Італії з Дієго Марадоною у складі. Це було у сезонах 1986/87 та 1989/90.

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